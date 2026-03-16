Trump amenazó con atacar las reservas de petróleo en una isla estratégica para Irán Teherán advirtió que habrá estallidos contra instalaciones industriales de EE.UU. y hay dudas sobre el estado de salud del ayatollah Mojtaba Jamenei. “No sabemos si está muerto”, dijo el presidente estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó ampliar los ataques contra la infraestructura petrolera iraní, incluida la estratégica isla de Kharg.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, aseguró que la ofensiva militar contra Irán golpeó duramente las capacidades militares del país. Según afirmó, Estados Unidos destruyó gran parte del arsenal balístico y de drones iraníes, además de atacar miles de objetivos en territorio enemigo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, podría estar muerto y declaró que no sabe quién lidera el país en plena guerra.

“No lo hemos visto en absoluto. Así que no sabemos si está muerto o no”, dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.