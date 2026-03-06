Israel atacó los centros de mando de Hizbulá en Beirut Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron una serie de ataques contra el bastión chiita de Dahieh, destruyendo edificios y almacenes de drones. Las advertencias previas desataron un éxodo masivo que obligó a evacuar hospitales. Hizbulá respondió exigiendo la evacuación del norte israelí.

La guerra total parece haberse instalado en Medio Oriente. Durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, la capital del Líbano volvió a temblar. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ejecutaron una intensa ola de bombardeos sobre Beirut, focalizando su ofensiva en desmantelar la infraestructura militar y los centros de mando de la milicia chiita Hizbulá.

Según el comunicado oficial de las FDI, los ataques aéreos impactaron de lleno contra un centro de mando del consejo ejecutivo del grupo armado y un almacén de drones. En total, unos 10 edificios de varios pisos fueron destruidos en el suburbio de Dahieh, un histórico bastión de Hizbulá ubicado en el sur de la capital libanesa, que ya ha soportado 26 oleadas de ataques desde que se agravó la crisis.

Caos, rutas colapsadas y hospitales en alerta

El Ejército israelí emitió advertencias de evacuación poco antes de iniciar los bombardeos, afirmando haber tomado “medidas de precaución” mediante el uso de armas de precisión y vigilancia aérea. Sin embargo, estas alertas desataron un pánico generalizado entre los residentes de los barrios afectados.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa reportó escenas de caos absoluto:

Éxodo masivo: Miles de familias huyeron de sus hogares en medio de la noche, provocando graves embotellamientos en las principales rutas de salida de los suburbios. Muchos iniciaron la evacuación cuando los misiles ya estaban cayendo.

Refugiados en fuga: La tensión se extendió al histórico campo de refugiados palestinos de Sabra, desde donde numerosas familias comenzaron a huir buscando refugio.

La tensión se extendió al histórico campo de refugiados palestinos de Sabra, desde donde numerosas familias comenzaron a huir buscando refugio. Evacuación sanitaria: Ante el temor de que los misiles alcanzaran zonas aledañas, varios hospitales y centros de salud del sur de Beirut activaron protocolos de emergencia, evacuando salas enteras y trasladando a los pacientes críticos a instalaciones más seguras.

Los aviones de combate israelíes no solo sobrevolaron la capital, sino que extendieron su ofensiva hacia el sur del Líbano y el estratégico valle de la Becá.

Guerra psicológica y el origen de la escalada

En una muestra de que el conflicto escala en todos los frentes, Hizbulá emitió en las últimas horas un comunicado redactado en hebreo, en el cual lanzó una advertencia directa a los ciudadanos israelíes: instó a todos los residentes de los asentamientos ubicados a menos de cinco kilómetros de la frontera norte a desplazarse inmediatamente más al sur.

Esta dramática espiral de violencia es la respuesta directa a los eventos de principios de semana. El lunes pasado, Hizbulá disparó enjambres de misiles y drones hacia Israel para vengar el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, quien murió durante un operativo conjunto de Estados Unidos e Israel. Como represalia a ese ataque libanés, el gobierno de Benjamin Netanyahu ordenó los actuales bombardeos masivos y el despliegue de tropas terrestres en el sur del Líbano.