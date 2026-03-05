Moshen Rabbani, el iraní acusado por la Amia, elogió al pueblo argentino y dijo que el país no corre peligro Rabbani aseguró que mantiene “hermandad” con los argentinos, dijo que le gustaría visitar el país y sostuvo que sería “incorrecto” pensar que la Argentina se vea involucrada en el conflicto en Medio Oriente.

Mohsen Rabbani, uno de los principales acusados por la Justicia argentina en la causa por el atentado contra la Amia, se refirió a la Argentina, al conflicto internacional que atraviesa Irán y al escenario político global.

El referente evitó pronunciarse sobre el atentado a la mutual judía y la muerte del fiscal Alberto Nisman, aunque dejó definiciones sobre el vínculo con el país y el rol que, según él, debería asumir el gobierno argentino.

En diálogo con el Stream AZZ y consultado sobre la Argentina, Rabbani aseguró que mantiene una visión positiva del país y de su sociedad. “Quiero al pueblo argentino”, afirmó, y sostuvo que sería deseable que el gobierno argentino “esté del lado de la verdad”. También consideró que no corresponde que la Argentina se vea involucrada en las tensiones en Medio Oriente. “Es incorrecto que Argentina, que está fuera de esta área, corra peligro”, señaló.

En ese marco, Rabbani también afirmó que no tendría inconvenientes en viajar al país, aunque sostuvo que hubo gestiones frustradas para concretarlo. “Pidieron que no vaya a la Argentina”.

Mandamos una carta y nunca hubo retorno. Depende de esa respuesta”, explicó. A pesar de ello, remarcó que Irán, según su visión, siempre mantuvo una relación de “hermandad” con los argentinos y expresó su deseo de bienestar para el país: “Espero que tengan éxito, pienso que Argentina va a tener un futuro bueno”.

Durante la conversación también se refirió a la política argentina y mencionó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sobre ella señaló que “hubo un discurso muy lindo” y consideró que durante su gestión “pudo trabajar bien para el pueblo argentino”.

Sin embargo, Rabbani evitó responder preguntas vinculadas con la investigación judicial por el atentado contra la Amia y la muerte del fiscal Alberto Nisman. “No quiero hablar sobre la Amia, ni de Nisman”, respondió ante la consulta.

En cuanto a la situación internacional, Rabbani se refirió a los recientes ataques contra Irán y denunció que murieron más de mil personas, muchas de ellas civiles. “Mataron más de 1000 personas. Inocentes”, aseguró. También sostuvo que hubo nuevos bombardeos por parte de Estados Unidos en los que “martirizaron a nuestro líder”, afirmó.

Según su relato, en el país se multiplicaron las manifestaciones nocturnas en rechazo a los ataques. “El pueblo todas las noches sale a manifestarse diciendo «Dios es más grande»”, expresó. También denunció que la población civil está siendo afectada por la violencia. “Ellos matan a la gente inocente, nadie escapa aquí, nadie tiene refugio”, sostuvo.

Rabbani también cuestionó al expresidente estadounidense Donald Trump, a quien acusó de actuar como “un dictador en el mundo”. Según dijo, sus decisiones “dañan la imagen del pueblo” y afectan a la población civil, incluso al impedir la llegada de alimentos.

En su visión del sistema político iraní, defendió el modelo institucional del país. “Irán es un país donde las elecciones son muy libres e independientes y la gente participa con amor”, afirmó, y llegó a definirlo como “el país más democrático del mundo”.

Finalmente, también se refirió a la eventual sucesión del líder supremo iraní, Alí Jameneí. Según indicó, uno de los posibles sucesores podría ser su hijo, Mojtaba Jameneí.

La entrevista dejó definiciones sobre el escenario internacional y la relación con la Argentina, aunque Rabbani evitó referirse a las acusaciones que pesan sobre él en la causa por el atentado terrorista de 1994 contra la Amia, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.