Israel comenzó a bombardear los puentes del río Litani para aislar el sur del Líbano El Ejército israelí destruyó la infraestructura clave de Qasmiya con el objetivo de cortar las rutas de suministro de Hezbolá. Las fuerzas armadas libanesas debieron evacuar la zona y el primer ministro convocó a una cumbre de seguridad de urgencia.

La crisis bélica en Medio Oriente dio un nuevo y peligroso giro estratégico este domingo. En el marco de la ofensiva ordenada por el ministro de Defensa, Israel Katz, el Ejército de Israel comenzó a bombardear los puentes que cruzan el río Litani, logrando aislar y separar el sur del Líbano del resto del país.

El primer gran objetivo de esta operación fue el puente de Qasmiya, una infraestructura vital que conectaba el sur del territorio libanés con la gobernación de Sidón y la capital, Beirut. Según la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la destrucción de esta vía busca cortar de raíz las rutas de suministro logístico y armamentístico utilizadas por la milicia chiita Hezbolá, aunque también agrava severamente la crisis humanitaria de los civiles atrapados en la región.

Retirada militar y cumbre de emergencia en Beirut

El nivel de alerta es absoluto. Ante la inminencia de los ataques aéreos y las amenazas directas por parte de Tel Aviv, el Ejército libanés tomó la drástica decisión de evacuar sus posiciones oficiales en la zona de Qasmiya, replegándose de las cercanías de la autopista Borj Rahal y la carretera costera.

Frente a este dramático escenario, el primer ministro del Líbano, Nauaf Salam, encabezó una cumbre de seguridad de urgencia junto a las máximas autoridades militares y de seguridad interior.

MIRA TAMBIÉN Ultimátum del G7 a Irán: exigen el cese inmediato de los ataques y respaldan la defensa de los países agredidos

Las principales consecuencias y medidas adoptadas: