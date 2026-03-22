Ultimátum del G7 a Irán: exigen el cese inmediato de los ataques y respaldan la defensa de los países agredidos El grupo de las siete potencias mundiales emitió una dura declaración condenando la ofensiva de Teherán en Medio Oriente. A través del canciller italiano, Antonio Tajani, el bloque pidió garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz y apoyó la soberanía regional.

La escalada bélica en Medio Oriente suma un nuevo y contundente pronunciamiento de la comunidad internacional. Los países que integran el G7 emitieron una declaración conjunta en la que le exigen a Irán el cese inmediato e incondicional de sus ataques contra otras naciones de la región.

El encargado de visibilizar la postura del bloque fue el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani. A través de sus canales oficiales, el diplomático dejó en claro que las principales potencias mundiales responden con “unidad y determinación” frente a lo que catalogaron como una ofensiva injustificada por parte del régimen de Teherán.

“Hacemos un llamamiento al régimen iraní para que cese de inmediato y sin condiciones los ataques y reiteramos con firmeza la importancia de garantizar la seguridad de la navegación, incluso en el estrecho de Ormuz”, advirtió Tajani, marcando la urgencia de una desescalada.

Respaldo a la soberanía y condena por Irak

El documento consensuado por el G7 (cuya información fue recabada por la Agencia Noticias Argentinas) no solo se limitó a exigir un alto el fuego a Irán, sino que sentó una fuerte posición política de respaldo hacia las naciones afectadas.

MIRA TAMBIÉN Israel desafía las señales de Trump y anuncia que intensificará los bombardeos sobre Irán

El bloque reafirmó de manera unánime el derecho inalienable de los Estados agredidos por el régimen iraní —o por sus grupos aliados en la región— a defender su soberanía territorial y a proteger la vida de sus ciudadanos ante cualquier amenaza.

Por último, el comunicado internacional hizo un apartado especial para visibilizar la situación de violencia que atraviesan otros puntos geográficos de la zona, concluyendo con un enérgico repudio: “Condenamos en los términos más enérgicos los graves ataques perpetrados en Irak”.