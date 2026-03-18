Israel confirmó el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán El gobierno de Benjamin Netanyahu anunció que abatió a Esmaeil Khatib durante un ataque aéreo nocturno en Teherán. Además, el ministro de Defensa israelí autorizó a sus tropas a "neutralizar" a cualquier alto mando iraní sin necesidad de aprobación previa.

La crisis en Medio Oriente atraviesa horas determinantes. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó oficialmente que sus fuerzas militares asesinaron al ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib.

Según la información replicada por medios internacionales y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la muerte del alto funcionario iraní se produjo durante un bombardeo aéreo nocturno ejecutado directamente sobre Teherán, la capital de la República Islámica.

Vía libre para atacar a la cúpula iraní

Más allá del asesinato de Khatib, el gobierno israelí anunció un drástico cambio en sus reglas de combate, endureciendo su postura frente al régimen de Irán. Katz reveló que, junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, decidieron agilizar los procesos burocráticos y militares para atacar al liderazgo enemigo.

“He autorizado a las Fuerzas de Defensa de Israel a neutralizar a cualquier alto funcionario iraní en cuanto surja una oportunidad operativa o de inteligencia, sin necesidad de aprobación adicional”, expresó de manera contundente el titular de la cartera de Defensa. MIRA TAMBIÉN La advertencia de Irán a Javier Milei: “Cruzó una línea roja”

Esta decisión le otorga al Ejército israelí total libertad de acción para ejecutar ataques selectivos contra la cúpula del poder en Irán, tan pronto como la inteligencia ubique a sus objetivos.

“Sorpresas” y la fase decisiva

En su declaración, Katz no solo confirmó la muerte del ministro de Inteligencia, sino que lanzó una dura advertencia sobre los próximos pasos en el conflicto. Aseguró que se esperan “sorpresas significativas” en todos los frentes de batalla y sentenció que la guerra con Irán ha entrado definitivamente en su fase decisiva y “final”.