Israel desafía las señales de Trump y anuncia que intensificará los bombardeos sobre Irán El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó que la ofensiva militar escalará drásticamente en los próximos días. La decisión marca una fuerte contradicción con el presidente de Estados Unidos, quien había sugerido un inminente repliegue de sus tropas en la región.

La tensión en Medio Oriente está lejos de apaciguarse, y las recientes declaraciones desde Tel Aviv evidencian un posible cortocircuito estratégico con Washington. Este sábado, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que la ofensiva militar contra el régimen iraní sufrirá un incremento drástico en su intensidad, ratificando la continuidad de la campaña bélica y la profundización de las incursiones aéreas.

El anuncio del funcionario de la administración de Benjamin Netanyahu sorprendió a la comunidad internacional, ya que choca de frente con las recientes intenciones de desescalada manifestadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La postura de Israel vs. el discurso de Trump

Durante una evaluación de la situación operativa de las fuerzas, Katz fue contundente respecto a los pasos a seguir: “Esta semana, la intensidad de los ataques que las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas estadounidenses llevarán a cabo contra el régimen terrorista iraní y la infraestructura de la que depende aumentará significativamente”.

Sin embargo, el panorama diplomático y militar muestra señales cruzadas:

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Las señales de repliegue de EE.UU.: Apenas un día antes, Donald Trump utilizó sus redes sociales para deslizar la posibilidad de un cese progresivo de las hostilidades. El mandatario norteamericano argumentó que estaban “muy cerca” de cumplir sus metas y que consideraría “reducir drásticamente nuestros grandes esfuerzos militares en Medio Oriente” .

Apenas un día antes, Donald Trump utilizó sus redes sociales para deslizar la posibilidad de un cese progresivo de las hostilidades. El mandatario norteamericano argumentó que estaban “muy cerca” de cumplir sus metas y que consideraría . La realidad en el terreno: Pese a las palabras del presidente estadounidense, el despliegue logístico indica lo contrario. Según la Agencia Noticias Argentinas, miles de infantes de marina y marineros norteamericanos continúan movilizándose hacia la zona de conflicto.

Pese a las palabras del presidente estadounidense, el despliegue logístico indica lo contrario. Según la Agencia Noticias Argentinas, miles de infantes de marina y marineros norteamericanos continúan movilizándose hacia la zona de conflicto. Intransigencia israelí: La cúpula militar de Israel alega que todavía restan “miles” de puntos críticos por neutralizar dentro del territorio iraní. Estiman que el plan de ataque contempla, al menos, varias semanas más de enfrentamientos a gran escala.

Para despejar cualquier tipo de duda sobre las intenciones de su gobierno, Katz cerró su intervención matutina con una frase tajante que marca el rumbo de los próximos días: “No pararemos hasta que se alcancen todos los objetivos bélicos”.