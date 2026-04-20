Japón emite una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,5 El terremoto tuvo su epicentro frente a las costas de Sanriku este lunes por la tarde. Las autoridades advierten por la llegada de olas de hasta tres metros en las prefecturas de Hokkaido e Iwate. El temblor se sintió con fuerza en Tokio, a cientos de kilómetros del epicentro.

Las autoridades de Japón emitieron este lunes una alerta de tsunami de carácter urgente tras un potente terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter que sacudió la costa oriental del país. Ante el riesgo inminente, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) ordenó la evacuación inmediata de todas las zonas costeras y ribereñas en las regiones afectadas.

El sismo se registró a las 16:55 hora local (07:55 GMT) con un hipocentro ubicado a unos diez kilómetros de profundidad en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de Sanriku, al norte de la prefectura de Iwate. Pese a la distancia, el movimiento telúrico tuvo la intensidad suficiente para hacer temblar grandes edificios en Tokio.

Amenaza de olas de tres metros

La mayor preocupación de las autoridades radica en la posibilidad de un tsunami. La alerta afecta principalmente al este y noreste del país, con especial énfasis en las prefecturas de Hokkaido e Iwate, donde se prevé que las olas puedan alcanzar los tres metros de altura.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales ni daños materiales de gravedad, aunque los equipos de emergencia se encuentran en alerta máxima mientras se realizan los relevamientos en las zonas más próximas al epicentro.