Javier Milei se reúne con el presidente de Israel, recibe la máxima distinción civil y sella acuerdos estratégicos En su segundo día de actividades oficiales, el mandatario argentino sumará tres condecoraciones, destacándose la Medalla Presidencial de Honor que le entregará Isaac Herzog. Tras su cumbre con Netanyahu, se confirmaron vuelos directos a Tel Aviv y un histórico rol para el Presidente en el Día de la Independencia israelí.

La intensa agenda diplomática del presidente Javier Milei en Israel continúa este lunes con una jornada marcada por los reconocimientos y las alianzas estratégicas. Luego de una primera jornada de anuncios junto al primer ministro Benjamín Netanyahu, el jefe de Estado argentino mantendrá un encuentro clave con el presidente local, Isaac Herzog.

La visita oficial, que busca consolidar el giro geopolítico de la Argentina hacia Medio Oriente, tiene este lunes un fuerte componente de homenajes. El mandatario será distinguido en tres instituciones diferentes por su inquebrantable postura de apoyo al Estado hebreo.

Lluvia de condecoraciones: de la Universidad al máximo honor civil

Las actividades de Milei comenzaron a las 4.30 de la madrugada (hora argentina) con una disertación en la prestigiosa Universidad Bar-Ilan. Allí recibió un Doctorado Honoris Causa por “su firme y valiente liderazgo en la defensa de la libertad y la democracia”. Según destacó el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, Milei ingresó así a una selecta lista de galardonados que incluye a figuras como Shimon Peres y George Bush.

Sin embargo, el plato fuerte de la jornada tendrá lugar a las 15.30 (hora local), cuando sea recibido por su par, el presidente Isaac Herzog. Durante la cumbre, Herzog le entregará la Medalla Presidencial de Honor, la máxima condecoración civil que otorga Israel.

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“El presidente Milei representa un liderazgo audaz y persigue una política clara e inequívoca de apoyo al Estado de Israel, como ferviente sionista, en las buenas y en las malas”, fundamentó Herzog en un comunicado oficial. Más tarde, a las 17.30, la agenda de reconocimientos concluirá en la Yeshivá Hebron, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

Los acuerdos sellados con Netanyahu

Estas distinciones llegan apenas un día después de que el mandatario argentino ratificara su “firme apoyo” a Estados Unidos e Israel en su guerra contra el terrorismo y contra Irán. Además de reiterar su intención de trasladar la embajada nacional a Jerusalén, Milei y Netanyahu firmaron pactos clave para la relación bilateral:

Iniciativa Detalle del acuerdo Vuelos directos Confirmación de una nueva ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, que comenzará a operar en noviembre. Memorándums Acuerdos de entendimiento en áreas de inteligencia artificial, servicios aéreos y lucha contra el terrorismo. Acuerdos de Isaac Adhesión a la medida que busca fortalecer vínculos diplomáticos y comerciales entre Israel y Latinoamérica, uniendo fuerzas contra el terrorismo y el narcotráfico.

Cómo sigue la agenda

La última jornada completa del Presidente en suelo israelí será este martes y estará coronada por un hecho sin precedentes para la diplomacia nacional.

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