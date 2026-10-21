Javier Milei calificó de “impresentable y dictador” a Pedro Sánchez y pidió derrotar al socialismo en España Durante su exposición en el Nueva Economía Fórum en Madrid, el mandatario argentino arremetió duramente contra el jefe del Gobierno español. En el plano local, destacó una fuerte caída en la cantidad de jóvenes que buscan irse de la Argentina.

El presidente Javier Milei volvió a generar un fuerte impacto político internacional durante su visita a Madrid. Al exponer en la jornada del Nueva Economía Fórum, desarrollada en el Real Casino Gran Círculo, el mandatario argentino remarcó que como jefe de Estado “pondera la civilización española”, pero inmediatamente lanzó duras críticas contra la máxima autoridad del país anfitrión.

Sin filtros, Milei calificó de “impresentable y dictador” al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Fiel a su estilo y en sintonía con su cruzada ideológica global, el líder libertario apuntó a la política interna europea y le hizo un contundente llamamiento al “liberalismo” local para “sacar a los socialistas a patadas” en las próximas elecciones adelantadas, previstas para el 29 de noviembre.

La reconstrucción y la emigración juvenil

Más allá del revuelo diplomático generado por sus declaraciones sobre Sánchez, el jefe de Estado dedicó parte de su exposición a la situación interna de la Argentina, asegurando que el esfuerzo de su administración está centrado en “reconstruir” la nación “para que todos los argentinos quieran regresar”.

En ese contexto, Milei destacó un drástico cambio de tendencia en las expectativas de las nuevas generaciones. “Los jóvenes se querían ir del país; con Alberto Fernández superaba el 70% y hoy el número de jóvenes que se quieren ir cayó al 25%”, detalló el mandatario para ilustrar el cambio de clima social. “Estamos reconstruyendo la Argentina para que se queden en el país”, concluyó.