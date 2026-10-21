“Zurdo y orgulloso”: la respuesta de Pedro Sánchez a Javier Milei con un spot y una canción de Lali Espósito En plena visita del presidente argentino a España, el mandatario ibérico le respondió con ironía tras ser tildado de "impresentable dictador". Lanzó una campaña en redes reivindicando las políticas de izquierda y compartió el tema que la artista argentina le dedicó al líder libertario.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió con una serie de gestos irónicos en redes sociales a los duros cuestionamientos de Javier Milei, quien se encuentra de visita por España. La reacción del líder socialista se produjo casi en simultáneo con el discurso del mandatario argentino en el foro Nueva Economía Forum 2026 en el que lo tildó de “impresentable dictador”.

Mientras Milei disertaba en Madrid y llamaba a los españoles a “sacar a patadas a los socialistas” en las próximas elecciones, Sánchez utilizó sus plataformas digitales para contraatacar. Por un lado, lanzó un spot de campaña en el que se declaró “zurdo y orgulloso”, modificó su foto de perfil y argumentó que ser de izquierda significa subir el salario mínimo, aumentar las jubilaciones, defender el derecho al aborto y promover la paz.









Horas más tarde, y en clara sintonía con la tensión política, el jefe de Estado español compartió una captura de pantalla mientras escuchaba “Fanático”, el hit de Lali Espósito. “Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, ironizó el mandatario ibérico, vinculando la música pop nacional con la disputa dialéctica que mantiene con la Casa Rosada.









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Por su parte, el paso de Milei por Madrid volvió a carecer de agenda oficial con el Ejecutivo español o con la Corona.

El líder libertario ratificó su fuerte alineamiento con la oposición conservadora —reafirmando su cercanía con referentes como Santiago Abascal (Vox) e Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular)— y acusó a la gestión de Sánchez de encabezar una administración que “pudre todo donde mete la mano” y de ser una “sucursal del kirchnerismo” en Europa.