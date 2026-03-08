Javier Milei desembarcó en Nueva York para inaugurar la “Argentina Week” El Presidente arribó a la Gran Manzana con el objetivo de seducir a inversores y banqueros de Wall Street. La agenda combina compromisos financieros de alto nivel, una visita espiritual al Ohel y el posterior viaje a Chile para la asunción de José Antonio Kast.

Luego de consolidar su alianza estratégica con la Casa Blanca y participar de la cumbre continental “Escudo de las Américas” impulsada por Donald Trump en Miami, el presidente Javier Milei llegó este sábado por la noche a la ciudad de Nueva York.

El vuelo del mandatario aterrizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy pasadas las 19:15 (hora local), marcando el inicio de la segunda etapa de su ambiciosa gira: la “Argentina Week”. Este evento busca posicionar al país como un destino atractivo para las inversiones extranjeras y representa el decimoquinto viaje de Milei a los Estados Unidos desde que asumió la presidencia.

Una comitiva de peso pesado

Para dar una fuerte señal de respaldo a las reformas económicas, el Presidente viajó acompañado de su círculo de máxima confianza: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En las próximas horas, la delegación se robustecerá con la llegada del núcleo duro del equipo económico y un grupo de gobernadores provinciales. Se sumarán en Nueva York:

Luis Caputo (Ministro de Economía) y José Luis Daza (Viceministro).

(Ministro de Economía) y (Viceministro). Santiago Bausili (Presidente del Banco Central).

(Presidente del Banco Central). Federico Sturzenegger (Ministro de Desregulación y Transformación del Estado).

(Ministro de Desregulación y Transformación del Estado). Mario Lugones (Ministro de Salud).

La agenda: espiritualidad y finanzas en Wall Street

La actividad oficial de Milei en la “Gran Manzana” estará dividida entre sus convicciones personales y la búsqueda de capitales:

Domingo: La jornada tendrá una impronta estrictamente espiritual. El mandatario visitará el Ohel en Queens, el santuario donde descansan los restos del rabino Menachem Mendel Schneerson, histórico líder del movimiento Jabad Lubavitch y figura de guía personal para el Presidente.

La jornada tendrá una impronta estrictamente espiritual. El mandatario visitará el en Queens, el santuario donde descansan los restos del rabino Menachem Mendel Schneerson, histórico líder del movimiento Jabad Lubavitch y figura de guía personal para el Presidente. Lunes: La agenda ejecutiva comenzará con una presentación de Manuel Adorni en el consulado argentino, seguida de una disertación de Milei en la Universidad Yeshiva. Por la noche, el Presidente será reconocido por su influencia en la vida judía durante la gala anual J100 de The Algemeiner.

La agenda ejecutiva comenzará con una presentación de Manuel Adorni en el consulado argentino, seguida de una disertación de Milei en la Universidad Yeshiva. Por la noche, el Presidente será reconocido por su influencia en la vida judía durante la gala anual J100 de The Algemeiner. Martes (El día clave): Milei mantendrá una reunión privada de alto perfil con Jamie Dimon, CEO de J.P. Morgan. Posteriormente, en la sede de ese mismo banco, el mandatario pronunciará el discurso inaugural de la “Argentina Week” ante importantes CEOs y banqueros.

Próximo destino: Santiago de Chile

La estadía en Nueva York será intensa pero breve. El mismo martes al mediodía, tras finalizar sus compromisos en Wall Street, el Presidente emprenderá vuelo hacia Santiago de Chile. Allí participará el miércoles de la ceremonia de asunción del nuevo mandatario, el conservador José Antonio Kast, cerrando así una gira de seis días marcada por la diplomacia de seguridad, financiera y regional.