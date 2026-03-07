El Gobierno confirmó vuelos especiales para repatriar a los primeros argentinos varados en Medio Oriente Tras las gestiones realizadas por la Cancillería y la Secretaría de Turismo, se cerró un acuerdo con Emirates Airlines para asistir a los ciudadanos afectados por el cierre del espacio aéreo en la región. El operativo permitirá que los pasajeros regresen a Buenos Aires desde Dubái en tres vuelos programados para el próximo domingo, lunes y martes.

Tras las complicaciones generadas por el conflicto bélico en Medio Oriente, la aerolínea Emirates Airlines ratificó este viernes la programación de tres vuelos especiales destinados al regreso de los ciudadanos argentinos que se encuentran varados en los Emiratos Árabes Unidos. Las frecuencias partirán desde Dubái los días domingo 8, lunes 9 y martes 10 de marzo, conectando con Buenos Aires mediante una escala técnica en Río de Janeiro.

Según las especificaciones de las aeronaves dispuestas para el operativo, cada servicio tendrá una capacidad de entre 354 y 360 pasajeros.

La medida responde a la situación crítica de miles de turistas que vieron interrumpidos sus itinerarios debido a las severas restricciones en el espacio aéreo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta escalada militar provocó una cancelación masiva de operaciones que expertos comparan con los niveles de parálisis vistos durante la pandemia, afectando nodos logísticos clave como Qatar, Abu Dabi y el Líbano.

Actualmente, el aeropuerto de Dubái opera apenas al 20% de su capacidad habitual y ya se han cancelado cerca de 18.000 vuelos en toda la región.

Ante este escenario, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, encabezó las gestiones oficiales junto al embajador argentino en los Emiratos, Jorge Arambarri, para coordinar con las autoridades de Emirates Airlines una solución de emergencia.

Mientras el embajador se desplazaba hacia Dubái para asistir personalmente a los afectados, el primer servicio de repatriación se confirmó para el 8 de marzo utilizando un Boeing 777-300ER, aeronave que regresará inmediatamente al Golfo para cumplir con la segunda rotación de pasajeros el día lunes.

El canciller Pablo Quirno precisó la magnitud del operativo al señalar que existen aproximadamente 600 argentinos distribuidos en las zonas de conflicto.

En declaraciones a La Nación+, el funcionario detalló: “Hay 170 que están en Israel y 350 en Dubai. Dubai tiene 150 mil varados de todo el mundo en este momento”. El titular de la cartera diplomática subrayó la complejidad de la logística al explicar que están “trabajando para posicionar a los argentinos en vuelos cuando se abra el espacio aéreo”, aunque advirtió que “se abre esporádicamente, los espacios son limitados”.

En el marco de estas negociaciones, Quirno mantuvo un diálogo directo con su par emiratí para garantizar la seguridad de los ciudadanos nacionales.

Respecto a ese intercambio, el canciller relató que le pidió que “por favor, cuide a los argentinos”, a lo que el funcionario extranjero respondió: “Los argentinos son emiratíes y los vamos a tratar de esa manera”, de acuerdo a lo que consignó el mismo medio.