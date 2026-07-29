Javier Milei fue distinguido con un Doctor Honoris Causa por una universidad de Perú El Presidente recibió el título honorífico de la Universidad de San Martín de Porres por su defensa de la libertad económica y la modernización del Estado. Fue durante su gira oficial en Lima, donde también participó de la asunción presidencial de Keiko Fujimori.

En el marco de su visita oficial a la ciudad de Lima, el presidente de la Nación, Javier Milei, recibió este martes el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de San Martín de Porres de Perú. El reconocimiento fue concedido por su “compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado”.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la distinción fue entregada por las máximas autoridades de esa histórica casa de estudios. La ceremonia de premiación tuvo lugar en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la universidad peruana.

De acuerdo con los fundamentos expresados por la institución académica al momento de entregar el galardón, el reconocimiento al mandatario argentino se basa fundamentalmente en su férrea defensa de las ideas de la libertad a nivel regional, sumado a las diversas reformas orientadas a la reducción y modernización del Estado que viene implementando desde el inicio de su gestión en la Casa Rosada.

Gira oficial y asunción presidencial

La agenda del jefe de Estado en territorio peruano tuvo un marcado tono político e institucional. Previamente a recibir la distinción académica, Milei participó del acto de juramentación y toma de mando de la flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ceremonia que se llevó a cabo en el Congreso de dicho país.

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Para esta gira oficial internacional, el Presidente viajó acompañado por una comitiva reducida y de su círculo de máxima confianza, integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además del acto de asunción y la premiación, la agenda incluyó otros encuentros institucionales con autoridades locales.