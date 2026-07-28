Murió un turista holandés tras un accidente en las Cataratas del Iguazú El joven de 26 años viajaba junto a su familia cuando la embarcación en la que realizaba una excursión se dio vuelta cerca de las caídas de agua.

Un turista holandés de 26 años murió este martes tras el vuelco de una lancha durante una excursión en las Cataratas del Iguazú, en el lado brasileño del Parque Nacional. En el mismo accidente, otras dos personas sufrieron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital.

El hecho ocurrió en el oeste del estado de Paraná, cuando la embarcación se aproximaba a las cascadas. Por causas que aún son materia de investigación, la lancha volcó y los equipos de rescate acudieron al lugar. La víctima, que viajaba junto a su familia, fue rescatada sin vida tras haberse ahogado.

La excursión era organizada por la empresa Macuco Safari, responsable de los recorridos náuticos que permiten a los visitantes acercarse a las Cataratas del Iguazú. El fallecimiento del joven, cuya identidad no fue difundida, fue confirmado por el gerente de la compañía a la cadena RPC, afiliada a TV Globo en el estado de Paraná.

Además de la víctima fatal, otros dos turistas de nacionalidad holandesa resultaron heridos y fueron derivados al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, en la ciudad de Foz de Iguazú, donde recibieron atención médica.

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Tras el accidente, la Armada de Brasil inició una investigación para determinar qué provocó el vuelco de la embarcación, mientras que la empresa Macuco Safari resolvió suspender de manera temporal las excursiones.

El hecho ocurrió pocos días después de que las autoridades dispusieran el cierre del acceso a la Garganta del Diablo debido a la fuerte crecida del río Iguazú, provocada por las intensas lluvias registradas en Brasil.

Aunque todavía no existe una explicación oficial sobre las causas del accidente, una de las hipótesis que se analiza es que el aumento del caudal del río haya dificultado el manejo de la embarcación durante la excursión.