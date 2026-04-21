Javier Milei será el primer líder extranjero en encender una antorcha en el Día de la Independencia de Israel El mandatario argentino cerrará este martes su tercera gira oficial por el país hebreo participando en la ceremonia central en el Monte Herzl. Durante su visita, consolidó el alineamiento bilateral con la firma de acuerdos estratégicos, la promesa de mudar la embajada y la recepción de la Medalla Presidencial de Honor.

El presidente Javier Milei culmina este martes una visita oficial a Israel que quedará marcada por gestos de una profunda carga simbólica y política. En el cierre de su gira, el libertario tendrá un protagonismo inédito: se convertirá en el primer mandatario extranjero en la historia en participar del encendido de antorchas por las doce tribus en el Monte Herzl, durante las celebraciones por el 78° aniversario de la independencia israelí.

Este reconocimiento, confirmado por el canciller israelí Gideon Sa’ar, es visto como la máxima expresión del estrecho vínculo que Milei ha forjado con la administración de Benjamín Netanyahu y el pueblo judío.

Una agenda de fe y política

La última jornada del Presidente en suelo israelí comenzará con un fuerte componente religioso. A las 10:30 (hora local), mantendrá un encuentro con destacados rabinos. Por la tarde, a las 16:00, visitará la emblemática Iglesia del Santo Sepulcro en la Ciudad Vieja de Jerusalén, un sitio fundamental para el cristianismo.

Como cierre espiritual y simbólico de su estadía, Milei realizará una nueva visita al Muro de los Lamentos antes de emprender su regreso a la Argentina, previsto para las 23:30.

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Resultados de la gira: acuerdos y condecoraciones

Más allá de los gestos, el viaje de Milei arroja resultados concretos en materia de cooperación internacional y diplomacia:

Acuerdos estratégicos: Se firmaron memorándums de entendimiento en áreas críticas como inteligencia artificial , seguridad aérea y la lucha contra el terrorismo.

Se firmaron memorándums de entendimiento en áreas críticas como , seguridad aérea y la lucha contra el terrorismo. Conexión aérea: Se confirmó la inauguración de una ruta directa entre Buenos Aires y Tel Aviv , que comenzará a operar en noviembre.

Se confirmó la inauguración de una , que comenzará a operar en noviembre. Acuerdos de Isaac: Una iniciativa para fortalecer vínculos comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de Latinoamérica, con foco en el combate al narcotráfico y el antisemitismo.

Una iniciativa para fortalecer vínculos comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de Latinoamérica, con foco en el combate al narcotráfico y el antisemitismo. Medalla de Honor: Este lunes, el presidente Isaac Herzog le entregó la Medalla Presidencial del Honor, destacando su “mensaje de moralidad y humanidad” y su apoyo incondicional a Israel “en las buenas y en las malas”.

El mandatario argentino ratificó durante toda la gira su promesa de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y su alineamiento total en el conflicto que Israel mantiene contra el terrorismo e Irán. Tras aterrizar en Buenos Aires el miércoles a las 10:00, Milei dará por concluido un viaje que redefine la posición geopolítica de la Argentina en Medio Oriente.