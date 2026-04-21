Un año sin Francisco: los homenajes al Papa argentino que se multiplican en el país y el mundo Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Bergoglio, la Iglesia Católica encabeza una serie de misas, caravanas y actos. Luján, el barrio porteño de Flores, el interior del país y Roma son los epicentros de una jornada marcada por la "memoria agradecida".

Este martes 21 de abril, a un año exacto del fallecimiento del papa Francisco, miles de fieles se congregan en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el interior de la Argentina y el mundo para recordar la figura de Jorge Bergoglio.

A lo largo de sus 12 años de papado, Francisco dejó una huella imborrable enfocada en los sectores más vulnerables. Por ello, la Iglesia Católica diagramó una agenda de homenajes con el objetivo principal de “renovar el compromiso misionero” que caracterizó su pontificado.

Luján: el epicentro del episcopado argentino

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) eligió la Basílica de Luján como sede central de su homenaje, bajo el lema de “memoria agradecida” y “compromiso misionero”.

La misa, prevista para mañana a las 17 horas, será presidida por monseñor Marcelo Colombo y contará con la asistencia de la totalidad del episcopado nacional, incluyendo a los miembros de la Comisión Ejecutiva: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), monseñor César Fernández (vicepresidente II) y monseñor Raúl Pizarro (secretario general).

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“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, indicaron desde la CEA a través de un comunicado oficial.

El tributo de García Cuerva en Flores

En la Ciudad de Buenos Aires, el homenaje central tendrá lugar este mismo martes a las 20 horas en la Basílica de San José de Flores, un sitio de enorme valor sentimental y espiritual para la vocación del difunto Pontífice.

La ceremonia será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien forjó una íntima relación de amistad, confianza personal y sintonía pastoral con Bergoglio. Francisco no solo lo nombró arzobispo en 2023, sino que además veía en él a un aliado incondicional para llevar adelante una visión de la Iglesia enfocada en la justicia social y en las personas más humildes, forjada en su experiencia como ‘cura villero’.

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Homenajes en el interior y en Roma

El recuerdo del Papa argentino también se hace sentir con fuerza en las provincias y en el exterior:

San Juan: La Catedral local, bajo la organización del Padre Riveros, lleva adelante una semana completa de actividades que incluye una misa especial este martes, acompañada de sucesivos homenajes de oración, reflexión y gestos comunitarios.

La Catedral local, bajo la organización del Padre Riveros, lleva adelante una semana completa de actividades que incluye una misa especial este martes, acompañada de sucesivos homenajes de oración, reflexión y gestos comunitarios. Santa Fe: Diversas parroquias de la ciudad de Rosario brindarán misas mañana en conmemoración a su eterno descanso.

Diversas parroquias de la ciudad de Rosario brindarán misas mañana en conmemoración a su eterno descanso. Roma, Italia: En la Basílica de Santa María la Mayor, lugar donde descansan los restos de Francisco, se programó el rezo del rosario y una misa especial presidida por el sacerdote argentino Guillermo Karcher, una de las figuras de mayor confianza del Sumo Pontífice en el Vaticano.