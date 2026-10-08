La escritora canadiense Anne Carson ganó el Nobel de Literatura La escritora canadiense fue distinguida este jueves por la Academia Sueca por su "diálogo lúdico con la tradición clásica que ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”. Es la 19ª mujer en ganar este galardón y la segunda canadiense, después de Alice Munro en 2013.

La escritora canadiense Anne Carson fue distinguida este jueves por la Real Academia Sueca de las Ciencias con el Nobel de Literatura 2026. Considerada por la crítica literaria como la poeta viva más importante de las letras anglosajonas, la Asamblea destacó la forma creativa con la que recupera la tradición clásica para generar nuevas formas. Es la 19ª mujer en ganar el Nobel de Literatura y la segunda canadiense, después de Alice Munro en 2013. El año pasado, el galardón fue para el húngaro László Krasznahorkai.

Según justificó la Academia Sueca, Carson fue premiada “por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

“Ella se quedó muy sorprendida. Me dijo que está en Islandia, donde está escuchando al viento. Estaba sorprendida, pero muy feliz, he podido notarlo por su voz”, contó a EFE la secretaria permanente de la Academia.

Traductora y profesora de literatura clásica y comparada en la Universidad de Míchigan, Carson, que nació en 1950 en Toronto, vive actualmente en Nueva York. En 1981 publicó su tesis doctoral en estudios clásicos, Odi et Amo Ergo Sum (Odio y amo luego existo, que parafraseaba el famoso Pienso, luego existo de René Descartes), y desde entonces combinó la poesía y el ensayo. Su obra está marcada por el diálogo con la antigüedad greco-latina. En 2020 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

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La Academia Sueca describió su obra –publica desde la década de los 80– como “audaz e inventiva” y destacó su ingenio para, en diálogo con la tradición clásica, crear nuevas formas para la literatura contemporánea. De hecho, una de sus particularidades es la manera en la que trata cuestiones académicas complejas, sin perder el rigor, pero con arte y oficio. Por ejemplo, en Autobiografía de rojo: una novela en verso (1998), retoma fragmentos del poeta griego Estesícoro sobre Gerión, el monstruo alado rojo derrotado por Heracles, y lo transforma en la historia de formación de un joven que se enamora de quien terminará por destruirlo.

Y en Nox (2010), recuerda a su hermano Michael, fallecido en Dinamarca en 2000 con un libro-obra de arte: una caja con un pliego desplegable que reúne fotografías, cartas y textos, junto con una traducción de la elegía 101 de Catulo por la muerte de su propio hermano.