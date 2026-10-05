Tres científicos ganaron el Nobel de Medicina por el uso de la luz para estudiar cómo se moldean las emociones y las conductas humanas Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel recibieron este lunes la distinción del Karolinska "por sus descubrimientos sobre los canales iónicos y la optogenética", un avance que permite encender y apagar los circuitos cerebrales que controlan recuerdos y comportamientos específicos relacionados con trastornos neurológicos y psiquiátricos. En medicina clínica, los investigadores usan este método para intentar restaurar la vista en personas con deterioro visual.

Este lunes el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel fueron distinguidos con el Premio Nobel de Medicina 2026 “por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética”, un método que permite mostrar cómo las células nerviosas dan forma a los recuerdos, los sentimientos y los comportamientos en el cerebro vivo. Según destacó la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo, “han sentado las bases de una nueva era en la neurociencia”. Este año, en ocasión de los 125 años de los Premios, las distinciones aumentaron a 1,2 millones de dólares.

Mediante la optogenética, los investigadores pudieron revelar los circuitos neuronales que controlan recuerdos, emociones y comportamientos específicos relacionados con trastornos neurológicos y psiquiátricos. En medicina clínica, los investigadores están utilizando este método para intentar restaurar la vista en personas con deterioro visual.

“La optogenética ha transformado radicalmente nuestra comprensión del cerebro. Cada día surgen nuevos descubrimientos que contribuyen a resolver uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo funciona nuestro increíble cerebro”, subrayó la Asamblea Nobel.

Según reconstruyó EFE, a principios de la década de 2000, Hegemann y Nagel descubrieron la canalrodopsina, una proteína de las algas con propiedades únicas en la superficie de la célula.

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Cuando se ilumina con luz azul, se abre un canal a través de la proteína. A continuación, los iones cargados fluyen hacia el interior de la célula, generando un impulso eléctrico.

Hegemann se preguntaba cómo la Chlamydomonas, un alga unicelular, es capaz de nadar hacia una fuente de luz.

Hegemann y Nagel descubrieron que, independientemente de la célula en la que introdujeran la proteína, dichas células se volvían sensibles a la luz.

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Deisseroth, por su parte, transformó la proteína canalrodopsina en un interruptor controlado por la luz para las células nerviosas.

Introdujo el gen de la canalrodopsina en neuronas de ratas. Al iluminar las células con luz azul, logró activar una señal nerviosa, avance que publicó en 2005.

Dos años más tarde, consiguió que este interruptor controlado por la luz para las neuronas funcionara en los cerebros de ratones vivos.