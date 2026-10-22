La frase del Papa León XIV que ratifica su visita a la Argentina La declaración del Sumo Pontífice fue en una ronda de saludos.

El Papa León XIV hizo un guiño a su visita a la Argentina: “Allá vamos”. La declaración del Sumo Pontífice fue durante una ronda de saludos fuera del Vaticano, a días de haber recibido el alta tras su intervención quirúrgica.

En ese marco, una pareja santafesina que viajó al Vaticano para recibir la bendición del Papa compartió el video en el que, tras gritarle “¡Papa te esperamos en Argentina!”, León XIV respondió inmediatamente: “¡Argentina, allá vamos!”.

El alentador mensaje se conoce luego de que el miércoles por la noche se difundiera que, tras la cirugía, el Sumo Pontífice no necesitará realizar ningún tratamiento adicional.

El comunicado firmado por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que operó al Sumo Pontífice, detalla que, tras la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, “una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional”.

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En ese sentido, los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la intervención quirúrgica al Santo Padre confirman “que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada.”

Desde el Gobierno, hasta el momento, sostuvieron que continúan las reuniones con el Vaticano para tratar detalles de la visita de León XIV al país programada para el próximo 8 de noviembre y que se sigue trabajando para que la visita suceda.

Asimismo, mientras la organización sigue adelante, desde el Gobierno habían indicado que Argentina se encuentra “a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa”.