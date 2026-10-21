Lula pedirá anular la candidatura de Flávio Bolsonaro por “interferencia” de Meta Desde el espacio del mandatario, que el domingo buscará un cuarto mandato, denuncian una presunta “manipulación algorítmica” del gigante tecnológico estadounidense para restringir sus contenidos de campaña en Instagram y WhatsApp.

El equipo de campaña del presidente brasileño Luiz Lula da Silva pediría este martes a la justicia electoral que anule la candidatura de su rival Flávio Bolsonaro por una supuesta “interferencia” de Meta en el balotaje del próximo domingo. Tras la primera vuelta, Lula denunció a la compañía tecnológica por “interferencia” en las elecciones y la acusó de restringir sus contenidos en Instagram y WhatsApp.

Según una fuente del equipo del mandatario izquierdista citada por AFP, el recurso sería presentado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) por una presunta “manipulación algorítmica” del gigante tecnológico estadounidense para perjudicar a Lula da Silva en las elecciones. Su partido llevó el reclamo a la justicia electoral y también a la Organización de Estados Americanos.

Lula, de casi 81 años, busca un cuarto mandato no consecutivo frente a su rival de 45 años. Los sondeos muestran un empate técnico, tras la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta del 4 de octubre por 47% a 45% de los votos.

Qué dijeron desde Meta

Meta aseguró este martes que cumplió las órdenes del TSE para garantizar un trato igualitario a los dos candidatos. La autoridad electoral le había dado el lunes 24 horas al gigante tecnológico para demostrar acciones en ese sentido, después de considerar que no tomó medidas ya exigidas la semana pasada. De lo contrario, impondría una multa diaria de unos 200.000 dólares.

La empresa estadounidense, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, fue blanco de denuncias por parte de la campaña de Lula por presuntamente favorecer la campaña de su rival derechista.

Aunque Meta negó tomar partido en las elecciones, admitió fallos, como la desactivación por error de anuncios de la campaña de Lula, que atribuyó a “incidentes” técnicos que no afectaron solo a Brasil.

“Concluimos la implementación de las medidas para atender la decisión” de la corte, dijo el martes Meta a través de un comunicado. La firma sostuvo nuevamente que “los contenidos relativos a ambas candidaturas son tratados de forma igualitaria”, según el documento enviado al tribunal y publicado por el portal de noticias Poder360.

Entre las medidas adoptadas, Meta dijo que solo los candidatos y partidos registrados ante la justicia electoral pueden ahora anunciarse en sus redes. La empresa informó además que retiró de circulación 720 publicaciones con contenido generado por inteligencia artificial sin la debida identificación.

Durante la campaña, Lula ha afirmado que el Gobierno de Estados Unidos intenta interferir en los comicios en favor de Flávio Bolsonaro, cuyo padre y expresidente Jair Bolsonaro es aliado de Donald Trump.

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