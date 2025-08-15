La Justicia de EE.UU. suspendió la orden de entregar las acciones mientras la Argentina apela La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York permitió al país conservar los títulos de la petrolera, mientras avanza el reclamo sobre la sentencia en primera instancia.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos suspendió la orden de la jueza Preska que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones que el Estado tiene en YPF mientras apela la sentencia en su contra. El país tampoco estará obligado a depositar una garantía.

“Las acciones del Gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación”, señaló Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, en su cuenta de X.

El Gobierno ya había anunciado que, en caso de que la Corte de Apelaciones no suspendiera la entrega de las acciones, planeaba recurrir a la Corte Suprema para evitar cumplir con esa exigencia. Finalmente, ese paso no será necesario.

Luego de la orden de Preska de entregar la participación accionaria estatal en la petrolera, la Argentina había solicitado suspender ese pedido hasta tanto se resuelva la apelación de fondo, un proceso que comenzará a fines de septiembre. La Cámara de Apelaciones hizo lugar a ese pedido y suspendió temporalmente la orden de Preska, pero ahora se conoció la decisión definitiva.

Como explicó TN, esta fase del litigio por la nacionalización de YPF, tenía tres escenarios posibles. Además de los dos extremos, es decir, hacer lugar al pedido de la Argentina o rechazarlo de plano, había una posibilidad intermedia: la Cámara podía otorgar la medida cautelar, pero reclamar que la Argentina deposite alguna garantía mientras se desarrolla la apelación de fondo.

La estatización de YPF ocurrió durante el gobierno de Cristina Kirchener y fue aprobada por el Congreso. (Foto: Reuters).

En Nación ya habían advertido sus intenciones de recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos para revertir esta orden. Además, insistían en que no piensan presentar ninguna garantía y mantienen la postura de que no negociará con los demandantes siempre que queden instancias judiciales por agotar.

Cómo sigue la apelación de fondo por YPF

En paralelo, la Argentina continúa el proceso de apelación del fallo original de primera instancia, que obliga al país a indemnizar con US$16.100 millones (más intereses) a los accionistas minoritarios al momento de la estatización.

La presentación de los argumentos orales están previstos para la semana del 27 de octubre, justo después de las elecciones legislativas.

La fecha fue ratificada la semana pasada, después de que la Cámara de Apelaciones no hiciera lugar a un pedido de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG) para anular la sentencia original e iniciar una investigación penal contra la familia Eskenazi, accionistas minoritarios de YPF al momento de la nacionalización.