Trump y Putin en Alaska: gestos, tensiones y expectativas en una cumbre histórica En un encuentro de alto voltaje diplomático, Donald Trump y Vladímir Putin se reunieron este viernes en Alaska, marcando la primera visita del presidente ruso a Estados Unidos desde 2015 y su primer cara a cara con un líder de Washington desde la invasión a Ucrania en 2022.

La cita, desarrollada en la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage, se inició con alfombra roja y gestos cordiales. Aunque en un principio la Casa Blanca había anticipado una reunión estrictamente privada, finalmente participaron delegaciones reducidas de ambos países.

Por parte de Estados Unidos, acompañaron a Trump el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el de Comercio, Howard Lutnick; el de Defensa, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles. La delegación rusa incluyó al ministro de Exteriores, Sergei Lavrov; el asesor de política exterior, Yuri Ushakov; el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov; el de Finanzas, Antón Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kiril Dmitriev.

El Kremlin adelantó que el diálogo se centró en el futuro de la cooperación bilateral, con énfasis en comercio y economía. Tras la reunión, estaba previsto un almuerzo con delegaciones ampliadas y una posterior conferencia de prensa conjunta.

Claves de una cumbre de alto impacto

MIRA TAMBIÉN Trump y Putin están reunidos en Alaska: hay expectativa por un posible tratado de paz entre Ucrania y Rusia

Duración y formato: La reunión a puerta cerrada se extendió por aproximadamente 2 horas y 45 minutos en un formato restringido con solo asesores principales.

Balance ruso: Kirill Dmitriev, enviado especial del Kremlin, la describió como “fantástica”, según la agencia Interfax.

Reacción ucraniana: El presidente Volodymyr Zelenskyy, excluido del encuentro, pidió en un video que Estados Unidos mantenga una “posición firme” para lograr “un fin honesto de la guerra”. MIRA TAMBIÉN La Justicia de EE.UU. suspendió la orden de entregar las acciones mientras la Argentina apela

El guiño de Hillary Clinton: Tras saberse que la exsecretaria de Estado nominaría a Trump al Premio Nobel de la Paz si lograba un acuerdo en Ucrania sin concesiones a Moscú, el expresidente ironizó en Fox News: “Fue muy amable. Podría volver a simpatizar con ella”.

La cumbre representa para Trump la oportunidad de presentarse como un hábil negociador internacional, mientras que para Putin es una plataforma para afianzar los avances de Rusia en el conflicto y mantener a Ucrania fuera de la OTAN.