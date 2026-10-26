Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro y se aseguró su cuarto mandato presidencial El actual mandatario se impuso en la segunda vuelta con el 51,75% de los votos frente al 48,25% del senador derechista. Es la primera vez en la historia del país que un candidato logra dar vuelta la elección tras perder en la ronda inicial. La clave fue una caída en los niveles de abstención.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, consiguió este domingo la reelección para un cuarto mandato al derrotar en el balotaje al senador Flávio Bolsonaro. En una jornada marcada por la extrema polarización política y los constantes cambios de liderazgo durante el escrutinio, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró una histórica remontada frente al candidato del Partido Liberal (PL).

La victoria del actual mandatario de 80 años fue proyectada inicialmente por el instituto Datafolha cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) había contabilizado el 86,41% de las urnas. En ese tramo definitivo, Lula obtenía el 51,45% de los votos válidos frente al 48,55% de su adversario, logrando revertir la diferencia de 2,2 millones de sufragios que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro había conseguido en la primera vuelta del pasado 4 de octubre.

El desarrollo de los comicios estuvo atravesado por una decisión extraordinaria del Supremo Tribunal Federal (STF). El juez Cristiano Zanin ordenó extender el horario de votación en todo el país hasta las 19, dos horas más de lo previsto, debido a denuncias por problemas climáticos y dificultades en el transporte público, particularmente en el estado de Bahía.

Esta medida alteró la difusión de los datos. Si bien el TSE había publicado unos primeros números con apenas el 0,25% de las mesas escrutadas, el conteo oficial quedó suspendido hasta el cierre general. Al reanudarse, Flávio Bolsonaro pasó al frente y mantuvo la ventaja durante gran parte de la noche, pero a medida que ingresaron los votos del nordeste brasileño —histórico bastión del PT— Lula recuperó el liderazgo y consolidó su diferencia.

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El presidente reelecto iniciará su cuarto mandato el 1 de enero de 2027, acompañado nuevamente por el vicepresidente Geraldo Alckmin. La nueva gestión tendrá por delante complejos desafíos institucionales y económicos, destacándose la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, mejorar los índices de seguridad y negociar con un Congreso de composición mayoritariamente conservadora.