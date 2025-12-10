María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada La líder opositora de Venezuela aterrizará en Noruega y bajo estrictas medidas de seguridad, se moverá a un hotel céntrico, donde se reencontrará con sus militantes, familiares y aliados políticos tras recibir el Premio Nobel de la Paz

Tras recibir el premio Nobel de la Paz por su incansable lucha para terminar con la dictadura venezolana, María Corina Machado aterrizará esta madrugada en Noruega para completar una agenda oficial que incluye la visita al Parlamento y al primer ministro Jonas Gahr Støre.

Pero antes de estas actividades protocolares asignadas por el Comité del Premio Nobel, María Corina Machado terminará con su clandestinidad política y ofrecerá un discurso en los balcones del Grand Hotel, ubicado en el corazón de Oslo.

Desde ese lugar, Ana Corina Sosa Machado -hija de la líder política-, salió este miércoles para saludar a los cientos de militantes venezolanos que no paran de sonreír cuando recuerdan que María Corina Machado recibió el premio Nobel y vuela rumbo a Noruega.

Ana Corina Sosa Machado saluda a los militantes desde el balcón del Grand Hotel, tras recibier en nombre su madre María Corina Machado el premio Nobel de la Paz Ana Corina Sosa Machado saluda a los militantes desde el balcón del Grand Hotel, tras recibier en nombre su madre María Corina Machado el premio Nobel de la Paz

María Corina Machado tenía intenciones de llegar hoy a Oslo, pero el operativo que permitió que saliera sin un rasguño desde Venezuela sufrió complicaciones que hicieron imposible que arribara antes de la ceremonia de premiación formalizada en el histórico City Hall.

MIRA TAMBIÉN Europa registra un brote inusual de la gripe A y autoridades piden volver al uso de barbijos

Para llegar esta madrugada a Oslo, María Corina Machado salió de Venezuela en barco rumbo a Curazao, y desde ahí abordó un avión privado bajo estrictas medidas de seguridad.