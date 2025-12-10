La hija de Corina Machado recibió el Nobel de la Paz en nombre de su madre Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el galardón de su madre, quien no pudo viajar a tiempo a Noruega. “Nos haces mucha falta, pero sabemos que estás aquí un poquito en el alma de cada uno”, dijo la madre de Machado, Corina Parisca, quien acompañó a su nieta en la ceremonia.

Finalmente, Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, fue quien recibió en nombre de su madre el premio Nobel de la Paz ya que la líder opositora venezolana no pudo viajar a tiempo a Noruega. Con todo, envió un mensaje tras comunicarse con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes. Sosa estuvo acompañada en la ceremonia por sus hermanos y su abuela Corina Parisca, madre de Machado, quien se mostró muy emocionada.

“Me entristece y lamento mucho que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo en este momento”, aseguró Machado al responder a la llamada telefónica de Frydnes, según informó EFE.

Machado dijo tener constancia de que hay “cientos de venezolanos” de diferentes partes del mundo que sí pudieron llegar a la capital noruega, así como su propia familia, su equipo y muchos colegas.

La exdiputada agregó que, “como este es un premio para todos los venezolanos”, ellos lo recibirán.

“Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto”, aseguró un tanto apresurada, porque afirmó subirse ahora mismo a un avión para llegar a Oslo.

Además, Machado reiteró su agradecimiento al Comité Nobel por el “inmenso reconocimiento” a la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad.

“Ella está tan bien representada tanto por nosotros, su familia, como por ustedes, sus amigos y el pueblo de Venezuela, que está esperando esto y más. Y ella lo dará”, afirmó Parisca antes de la ceremonia a distintos medios internacionales, entre ellos EFE.

Dijo también que tiene “en el alma la satisfacción” de que “todo el mundo está reconociendo en María Corina, una gran mujer entregada a la bondad, a la ayuda, a su país y al mundo en general, en todo lo que ella puede”.

“Ahora sí me siento súper orgullosa”, enfatizó.

“Estábamos esperando a Cori, pero si el Señor decidió que no venga, está bien representada por su mamá y sus nietos”, dijo, y explicó que la “fe la sostiene” a ella en estos momentos.

“Y la fe en la seguridad de que es el camino que Dios eligió para ella. Ella se lo ha ganado con su trabajo, pero cualquier resultado o circunstancia que se presente no es ella, porque no es lo que ella está buscando”, subrayó.

La madre de la líder opositora venezolana señaló que no ha podido hablar con su hija, que vive en paradero desconocido en Venezuela, pero que había asegurado el pasado fin de semana que llegaría a Oslo para recoger en persona el Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, Parisca le envió un mensaje a María Corina Machado: “Mi amor, te queremos mucho, te queremos más que nunca, pero no porque te hayan dado un premio. Claro que eso contribuye, pero porque tú eres como eres”.

“Cori mi vida, nos haces mucha falta, pero sabemos que estás aquí un poquito en el alma de cada uno”, añadió mirando a las cámaras de televisión internacionales.