Más de 1.100 muertos en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia tras varios días de inundaciones Hay centenares de desaparecidos y miles de heridos y evacuados. Las pérdidas en las zonas devastadas se calculan en los 4.000 millones de dólares

Las inundaciones de los últimos días en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka dejaron este lunes un balance preliminar de 1.146 fallecidos, centenares de desaparecidos y miles de afectados, con la isla indonesia de Sumatra como la más golpeada por el impacto del mal tiempo.

Solo en cuatro horas, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia subió hoy de 502 a 604 la cifra de muertes confirmadas en las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental, en las que viven más de 20 millones de personas.

El balance oficial, publicado en la página web de la BNPB, cifraba en 2.600 los heridos y en unos 570.000 los evacuados hasta las 20.00 hora local (13.00 GMT), si bien los números se han actualizado varias veces durante el día.

(EFE)

En Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo y la principal economía del Sudeste Asiático, los equipos de socorro buscan a 464 personas reportadas como desaparecidas, aun cuando varias zonas son de imposible acceso para los rescatistas debido a árboles caídos, ríos desbordados o deslizamientos de tierra.

Entre las personas que buscaban a sus seres queridos estaba Diah Rahayu, una mujer de 25 años que relató a EFE que había estado desde el martes esperando noticias de su madre y de sus tres hermanos, cuando la situación empeoró en Sumatra del Norte, donde persisten problemas de conexión a internet y fallos eléctricos.

Residentes limpian el lodo de sus casas en una aldea afectada por las inundaciones en la zona de Meureudu, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia. (EFE)

Las pérdidas en las zonas devastadas se calculan en los 4.000 millones de dólares hasta este lunes, cuando las inundaciones, vinculadas a las copiosas lluvias provocadas por el monzón y un inusual ciclón tropical que impactó a la isla la semana pasada, han comenzado a ceder en algunas zonas.

El mandatario indonesio, Prabowo Subianto, visitó hoy algunas comunidades de Sumatra del Norte, donde autoridades locales han solicitado al Gobierno la declaración de desastre nacional, algo que ha sucedido en solo tres ocasiones en las últimas tres décadas -incluida la pandemia de la covid y el tsunami del océano Índico en 2004-.

Brotes infecciosos

Los números también aumentaron en Sri Lanka, donde el conteo pasó en las últimas 24 horas de 193 a 366 muertos y de 200 a 367 desaparecidos, mientras continúan las labores de búsqueda y las autoridades alertan de un aumento del riesgo de enfermedades infecciosas a medida que las aguas retroceden.

El último balance del Centro de Gestión de Desastres (DMC) señaló que más de 1,1 millones de personas se han visto afectadas por el temporal y que cerca de 200.000 continúan desplazadas en refugios temporales tras perder sus hogares o quedar aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.

Las autoridades sanitarias advirtieron de un incremento del riesgo de dengue, diarrea y leptospirosis en los próximos días, tras la acumulación de lodo, basuras y depósitos de agua estancada.

Según una alerta difundida por el Gobierno esrilanqués, varios hospitales operan con limitaciones debido a los cortes de electricidad, la falta de agua potable y el aumento constante de pacientes en las zonas más afectadas.

(EFE)

Limpieza y reconstrucción

Por su parte, Tailandia ha centrado sus esfuerzos en las operaciones de limpieza y reconstrucción en las zonas afectadas por fuertes lluvias en el sur del país, mientras disminuye el nivel de las inundaciones que han dejado 176 muertos.

Las inundaciones afectaron a doce provincias meridionales de Tailandia y casi a 4 millones de personas, según las cifras del Departamento para el Control y Mitigación para el Desastre de este lunes, que no incluyen posibles desaparecidos en su informe.

Una de las zonas más devastadas por las inundaciones es la provincia de Songkhla, donde se han registrado 138 del total de víctimas mortales y el agua alcanzó los tres metros de altura en algunos lugares.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, se reunió el domingo con las autoridades y representantes del sector privado de la ciudad de Hat Yai, la capital comercial del sur del país, para supervisar la situación y avanzar con el plan de recuperación, apunta hoy en un comunicado la Oficina del Primer Ministro.

Fuente: EFE.