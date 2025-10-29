Tecnología y Alianzas Internacionales

El poder del CV quedó expuesto con el secuestro de 72 fusiles, drogas y el uso de drones para lanzar proyectiles, lo que el gobernador Castro calificó como “narcoterrorismo”. El grupo arma su arsenal gracias a:

  • Acuerdos Pasados: Alianzas previas con el Primer Comando Capital (PCC) y la Familia del Norte.
  • Tráfico Transnacional: Acuerdos documentados con la extinta guerrilla colombiana FARC para intercambiar armas por cocaína.

Caos Urbano y Repercusión

La operación paralizó Río: más de 50 colectivos sirvieron de barricadas, y 85 escuelas suspendieron clases. La población sufrió el fuego cruzado entre narcos y policías.

A nivel político, el gobierno federal de Lula da Silva convocó una reunión de urgencia. Organizaciones como la ONU y Human Rights Watch expresaron su horror, exigiendo una investigación exhaustiva sobre las muertes, que superan el promedio diario de letalidad policial en el estado.

