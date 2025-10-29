Vecinos hallaron 56 cuerpos que trasladaron a una plaza al norte de Río de Janeiro Los cadáveres fueron extraídos del bosque de Vacaria, en la Serra da Misericordia, donde se produjeron los enfrentamientos más violentos entre la policía y narcotraficantes. El hallazgo elevaría a 120 los fallecidos.

Unos 56 cadáveres fueron encontrados por vecinos durante la madrugada del miércoles y fueron trasladados a la Plaza São Lucas, en la avenida José Rucas, en el Complejo Penha, en la Zona Norte de Río de Janeiro.

Según publicó O´Globo, los cadáveres fueron extraídos del bosque de Vacaria, en la Serra da Misericórdia, donde se produjeron los enfrentamientos más violentos entre la policía y narcotraficantes durante la megaoperación del martes. Con esto, la cifra de muertos en la operación policial más sangrienta del estado asciende a 120.

La escena es terrorífica. Los cuerpos tendidos en la calle son mirados por los vecinos quienes intentan reconocer entre ellos a sus familiares caídos. Personas con guantes cortan partes de la ropa de los muertos para facilitar su identificación. Este grupo realiza el conteo.

La cifra de muertos podría aumentar. Según TV Globo, este miércoles también se dejaron siete cuerpos en el Hospital Estatal Getúlio Vargas, que concentró la atención de los heridos en la megaoperación. De acuerdo a EFE, la operación de rescate, realizada en zonas boscosas en las inmediaciones de las favelas, fue liderada principalmente por mujeres, que estaban a la búsqueda de sus compañeros, hermanos o hijos.

O´Globo indica hoy que los vecinos se acercaron a los cadáveres y levantaron las sábanas y mantas que los cubrían para ver sus rostros y reconocerlos. A su alrededor, decenas de personas observaban la escena y señalaban los cuerpos, mientras otros se secaban las lágrimas y rezaban. Una familia se arrodilló junto a uno de los muertos:

—¿Cómo pueden destruir tantas familias, tantas vidas? ¿Y salirse con la suya? —dijo la madre, mientras acariciaba el rostro de su hijo muerto.

Según EFE, de acuerdo con el último reporte oficial, divulgado la noche del martes, la operación dejó 64 muertos, 11 heridos, entre ellos 8 policías, y se saldó con 81 detenciones.

El Gobierno regional no ofreció datos sobre cuántos cadáveres fueron recuperados el martes.

El operativo movilizó a unos 2.500 agentes y tenía como objetivo ejecutar 100 órdenes de arresto de miembros del Comando Vermelho, una de las principales bandas de narcotraficantes de Brasil.

Los narcotraficantes respondieron con bloqueos en varias vías de la zona norte de Río, una región pobre y donde se realizó la operación.

Las operaciones y los bloqueos llevaron a interrupciones en el tránsito de un centenar de líneas de autobuses y al cierre de decenas de escuelas y centros de salud.

Este miércoles, la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos y con una situación normal en el tráfico de vehículos, después de la jornada de caos.

