Milei confirmó que viajará a Brasil para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro El presidente argentino anunció que estará el 25 de julio en San Pablo para participar del lanzamiento de la campaña del hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. También confirmó visitas oficiales a Ecuador, Perú y Colombia.

El presidente Javier Milei confirmó que viajará a Brasil el próximo 25 de julio para acompañar el lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien competirá en las elecciones del 4 de octubre frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El anuncio fue realizado durante una entrevista radial, en la que además adelantó que aprovechará la visita para trasladarse a Brasilia y reunirse con Jair Bolsonaro.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Milei señaló: “El 25 viajo a Brasil, lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro. Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro”.

Durante la entrevista, el mandatario también cuestionó con dureza a la oposición en el Congreso, a la que acusó de intentar “romper el programa económico” de su gobierno. “Me parece una irresponsabilidad que el Congreso, alegremente, vota gastos para romper el programa económico e intentar que a un gobierno le vaya mal y hacerlo un golpe de Estado, y no dice de dónde se va a financiar”, sostuvo.

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Asimismo, defendió la gestión económica de su administración y afirmó que los resultados obtenidos fueron posibles “a pesar de la oposición destructiva, de los periodistas, de los empresarios que quisieron romper el modelo, de los que intentaron un golpe de Estado y de los economistas que llamaban al fin del mundo”.

En materia de agenda internacional, Milei también ratificó que participará de la inauguración de la Exposición Rural 2026 el 26 de julio, luego de solicitar que el acto fuera reprogramado por cuestiones de agenda.

Además, confirmó que el 28 de julio viajará a Perú para asistir a la asunción presidencial de Keiko Fujimori, mientras que el 7 de agosto estará en Colombia para la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. Antes de esos compromisos, el mandatario argentino también prevé realizar una visita a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa.