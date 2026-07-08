Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz Medios de propaganda del régimen reportaron explosiones en puntos clave de su costa sur y afirmaron que sus sistemas de defensa respondieron ante lo que calificaron como amenazas externas

Estados Unidos lanzó este miércoles una nueva ofensiva militar contra objetivos iraníes ubicados en las cercanías del estrecho de Ormuz, en una nueva escalada del conflicto entre Washington y Teherán tras el colapso del alto el fuego.

“Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”, indicó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de un comunicado en X.

De acuerdo con las fuerzas estadounidenses, la operación militar responde a la necesidad de exigir responsabilidades a Irán por lo que calificó como agresiones injustificadas contra el transporte comercial y las tripulaciones civiles que operan en el estrecho de Ormuz.

Medios estatales iraníes informaron de explosiones en las zonas de Konarak y Chabahar, mientras que también se reportaron detonaciones en Sirik y Bandar Abbas, dos puntos clave de la costa sur iraní sobre el golfo Pérsico.

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La agencia Mehr señaló que los sistemas de defensa aérea iraníes fueron activados para hacer frente a “objetivos hostiles” en las inmediaciones de Bandar Abbas, uno de los principales puertos militares y comerciales del país.

Comunicado del CENTCOM informando sobre nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

En medio de la ofensiva, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán advirtió que las acciones de Washington tendrán consecuencias.

“Las recientes acciones de Estados Unidos no quedarán sin respuesta”, afirmó el funcionario, según medios estatales iraníes.

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La nueva operación se produce horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, declarara terminado el alto el fuego con Irán y advirtiera que su administración estaba preparada para lanzar nuevos ataques si continuaban las acciones iraníes en la región.

Durante la jornada, Trump sostuvo que ya no estaba interesado en retomar negociaciones con Teherán y amenazó con ampliar la campaña militar contra infraestructura estratégica iraní, mientras más de una veintena de buques de guerra estadounidenses permanecen desplegados en Medio Oriente.

“Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían”, aseguró Trump.