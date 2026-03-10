Milei inaugura la “Argentina Week” en Nueva York y define su hoja de ruta hacia Chile y España El mandatario encabeza este martes el evento central para captar inversiones en Wall Street, que incluye un mano a mano con el CEO de J.P. Morgan. Anoche fue premiado por su apoyo a Israel. Tras su paso por EE. UU., viajará a la asunción de Kast y luego a Madrid.

La gira internacional del presidente Javier Milei alcanza este martes su punto de máxima relevancia económica. Desde la ciudad de Nueva York, el mandatario se convierte en el protagonista excluyente de la “Argentina Week 2026”, un ambicioso road show diseñado para seducir a banqueros y grandes fondos de inversión globales.

La jornada clave comienza temprano. A las 8:50 (hora argentina), el Presidente mantendrá un encuentro privado y estratégico con Jamie Dimon, el influyente CEO del gigante financiero J.P. Morgan. Posteriormente, a las 10:00, Milei inaugurará formalmente la cumbre de inversiones ante un auditorio compuesto por altos ejecutivos, su propio elenco ministerial y los gobernadores aliados que integran la comitiva.

El balance de Adorni: superávit y reformas históricas

La antesala de este megaevento estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien abrió las actividades con un discurso en el Consulado General. Frente a los inversores, el funcionario expuso los principales logros de la gestión libertaria:

Ajuste y equilibrio: Destacó una reducción del 30% del gasto público y el sostenimiento del superávit fiscal y financiero durante dos años.

Destacó una reducción del 30% del gasto público y el sostenimiento del superávit fiscal y financiero durante dos años. Desregulación: Remarcó la eliminación o modificación de cerca de 15.000 regulaciones que “distorsionaban los mercados”.

Remarcó la eliminación o modificación de cerca de 15.000 regulaciones que “distorsionaban los mercados”. Hitos legislativos y comerciales: Subrayó la aprobación del primer Presupuesto nacional sin déficit en 100 años, la reciente reforma laboral y la concreción de acuerdos de libre comercio históricos con la Unión Europea y Estados Unidos.

Premio internacional y un fuerte mensaje sobre Medio Oriente

La noche previa a su exposición financiera, Milei fue galardonado en la exclusiva gala anual de la fundación Algemeiner con el premio “Guerrero de la Verdad”, en reconocimiento a su firme alineamiento con el Estado de Israel y la defensa de la libertad.

En un encendido discurso con un fuerte componente geopolítico, el Presidente se refirió al conflicto en Medio Oriente asegurando: “Vamos a ganar”. Además, celebró la valentía de las naciones que enfrentan al fundamentalismo y que “le han puesto un freno a un régimen asesino que no solo cometió crímenes en contra de su propia población”, sino que financió el terrorismo internacional durante las últimas cuatro décadas.

Cómo sigue la agenda: Chile y España

La estadía del mandatario en territorio estadounidense culminará este mismo martes al mediodía. Su agenda continuará con un marcado perfil de alianzas ideológicas:

Santiago de Chile: Partirá junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, rumbo a Valparaíso. El miércoles a las 15:00 asistirán a la ceremonia de asunción del presidente conservador José Antonio Kast . El resto de la delegación oficial retornará a la Argentina. (Fuentes oficiales confirmaron que el mandatario finalmente desistió de visitar la muestra local Expoagro).

Partirá junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, rumbo a Valparaíso. El miércoles a las 15:00 asistirán a la ceremonia de asunción del presidente conservador . El resto de la delegación oficial retornará a la Argentina. (Fuentes oficiales confirmaron que el mandatario finalmente desistió de visitar la muestra local Expoagro). Madrid: El sábado 16 de marzo, Milei aterrizará en España para pronunciar el discurso de cierre del Foro Económico de Madrid. El evento, considerado de máxima influencia empresarial y con entradas que alcanzan los 2.500 euros, abordará temas que van desde la economía global hasta cuestionamientos a la izquierda.

Noticias Argentinas