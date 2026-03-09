Donald Trump: “Creo que la guerra con Irán está prácticamente terminada” El mandatario estadounidense dijo que la campaña militar avanza mucho más rápido de lo que había previsto inicialmente. “No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, afirmó

Israel lanzó este lunes nuevos ataques “a gran escala” sobre Teherán, Isfahan y el sur de Irán, según informó el ejército israelí, mientras corresponsales de AFP reportaban fuertes explosiones sacudiendo la capital iraní. En respuesta, Irán mantuvo su ofensiva con misiles y drones contra Israel y los estados del Golfo, dejando un muerto en el centro de Israel y provocando incendios en instalaciones petroleras de Baréin y los Emiratos Árabes Unidos. Los mercados globales acusaron el impacto: el Brent superó los 100 dólares por barril, las bolsas europeas abrieron a la baja y el gas natural en Europa trepó hasta un 30%.

En el plano político, la Asamblea de Expertos de Irán designó al ayatolá Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo, en sustitución de su padre Alí Khamenei, muerto en los primeros bombardeos estadounidenses e israelíes. Miles de personas se congregaron en una plaza céntrica de Teherán en señal de apoyo al nuevo líder, mientras el jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, afirmó que la elección había sumido a Israel y Estados Unidos en la “desesperación”. Rusia respaldó de inmediato el nombramiento: el presidente Vladímir Putin prometió su apoyo “inquebrantable” a Khamenei.

El conflicto continuó expandiéndose geográficamente. Washington ordenó la salida de personal no esencial de su consulado en Adana, Turquía, cerca de la base de la OTAN en Incirlik, tras un segundo misil iraní interceptado en espacio aéreo turco. Israel atacó además los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbollah confirmó combates con fuerzas israelíes que habrían ingresado al este del Líbano desde Siria. El G7, en tanto, convocó a una reunión de emergencia para evaluar una liberación coordinada de reservas petroleras estratégicas, según confirmó el presidente francés Emmanuel Macron.

El presidente de Donald Trump aseguró este lunes que la guerra contra Irán está "prácticamente terminada" y sostuvo que las fuerzas iraníes han quedado severamente debilitadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel, según declaraciones realizadas en una entrevista telefónica con CBS.

Durante la conversación con la cadena estadounidense, Trump afirmó que la campaña militar avanza mucho más rápido de lo que había previsto inicialmente. “Creo que la guerra está muy completa, prácticamente. No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, dijo el mandatario.

El presidente también señaló que las operaciones militares se han desarrollado con mayor rapidez de lo esperado. Según explicó, el cronograma original contemplaba entre cuatro y cinco semanas de operaciones, pero afirmó que el avance ha sido mucho más veloz.

Consultado sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, Trump dejó claro que no tiene intención de enviarle ningún mensaje.

“No tengo ningún mensaje para él. Ninguno en absoluto”, declaró.