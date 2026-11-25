Milei viaja a Paraguay para reunirse con el nuevo presidente Pedro Alliana El mandatario partirá esta noche rumbo a Asunción acompañado por el canciller Pablo Quirno y mantendrá el jueves un breve encuentro bilateral. La agenda incluye la Hidrovía, energía, infraestructura y seguridad, en medio de la crisis política y financiera que atraviesa el país vecino tras la destitución de Santiago Peña.

El presidente Javier Milei viajará este miércoles por la noche a Asunción para mantener su primer encuentro bilateral con Pedro Alliana, el nuevo mandatario de Paraguay. Según confirmaron fuentes del Gobierno nacional, el jefe de Estado partirá acompañado por el canciller Pablo Quirno, se reunirá brevemente con su par paraguayo el jueves y luego emprenderá el regreso a Buenos Aires.

La agenda oficial de la reunión contempla el abordaje de temas estratégicos para la relación entre ambos países, entre los que se destacan la Hidrovía Paraná-Paraguay, obras de infraestructura, energía y cuestiones vinculadas a las zonas limítrofes, además de la cooperación en materia de seguridad y combate contra el crimen organizado.

El viaje representa el primer contacto presencial entre Milei y Alliana, a quien el mandatario argentino le había enviado un mensaje de respaldo poco después de su asunción: “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.

El contexto de crisis en Paraguay

El encuentro se produce en un escenario complejo para el país vecino, que aún atraviesa una crisis de proporciones derivada del cierre de una entidad financiera local. Alliana asumió la presidencia el pasado 6 de noviembre, pocos días después de la destitución de Santiago Peña.

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El exmandatario paraguayo quedó involucrado en la quiebra del Ueno Bank, uno de los bancos más importantes de Paraguay, y fue imputado por los delitos de lavado de activos, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.