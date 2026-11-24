El CEO de Nvidia pidió disculpas a sus empleados y reconoció sus errores Jensen Huang admitió haber incumplido el código de conducta de la compañía al mantener relaciones extramatrimoniales. Además, rechazó las versiones que vinculaban a Donald Trump con su regreso al frente de la firma.

En el día de su regreso a la compañía que cofundó, Jensen Huang le pidió disculpas a su personal por el revuelo que generó en Nvidia. El director ejecutivo de la empresa reconoció haber infringido el código de conducta al mantener relaciones extramatrimoniales, pero rechazó las informaciones que sugerían que Donald Trump desempeñó un papel clave en su restitución al frente de la compañía.

“Cometí errores terribles”, afirmó en declaraciones que se transmitieron en vivo y fueron reproducidas por The New York Times. “Fui infiel a Lori, hice daño a mis hijos y, por supuesto, les hice daño a todos ustedes”, añadió.

Las disculpas llegaron un día después de que Huang retomara su puesto como director ejecutivo de Nvidia y menos de dos semanas después de haber sido destituido. Tras jornadas en los que la compañía se mantuvo conmocionada por la confesión y posterior salida de Huang, el consejo de administración lo restituyó este lunes.

Según diversos informes, el director ejecutivo habría tenido relaciones sentimentales con dos empleadas de la empresa y con una persona sospechosa de ser espía china.

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Durante sus disculpas del martes, Huang comunicó a los empleados que está haciendo terapia y reconoció que su infracción del código de conducta de la empresa era “inaceptable”. En un discurso improvisado ante la plantilla el lunes, expresó que sentía “muchísimo haberles hecho pasar por todo esto” y prometió “ser un mejor director ejecutivo en esta segunda etapa”.

Aunque Huang se disculpó por sus aventuras, rechazó la imagen de “ejecutivo tecnológico” que cree estar “por encima de la ley”. Asimismo, calificó de “completamente falso” que Trump presionara al consejo de administración de Nvidia para que lo restituyera en el cargo.

Según explicó, el consejo cambió de postura tras “evaluar la situación en su conjunto” y “recopilar los hechos”.

Investigación por espionaje

El gobierno estadounidense investiga si Megaspeed —una empresa con sede en Singapur dirigida anteriormente por Alice Huang, supuesta expareja del ejecutivo— desvió semiconductores de Nvidia hacia China, infringiendo así los controles de exportación. Funcionarios del gobierno de EE. UU. también han expresado su preocupación ante la posibilidad de que la mujer actuara como agente al servicio de China.

Según informó el portal Semafor, Trump habría intervenido telefónicamente en la reunión del consejo de administración de Nvidia celebrada el domingo para abogar por el regreso de Huang. El lunes, la junta directiva de Nvidia declaró públicamente que tomó la decisión de reintegrar a Huang tras recibir “aportaciones de altos niveles del gobierno de Estados Unidos”.

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Es posible que Huang deba comparecer la próxima semana en dos audiencias ante el Congreso: una ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y otra ante el Comité de Banca del Senado. Gregory Meeks, congresista demócrata por Nueva York y miembro de alto rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, señaló el martes que, a pesar de la restitución de Huang, la audiencia debería llevarse a cabo de todos modos.

“El pueblo estadounidense merece escuchar directamente del señor Huang, en un foro público, cómo es posible que tecnología de vanguardia —valorada potencialmente en miles de millones de dólares— terminara en manos de nuestro mayor competidor, y qué papel desempeñó esta administración”, afirmó Meeks.