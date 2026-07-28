Milei se reunió con Keiko Fujimori en Lima en la antesala de su asunción El presidente argentino mantuvo el encuentro bilateral junto a Karina Milei y el canciller Quirno. Tras la jura de la mandataria peruana, disertará en una universidad donde dará un discurso con sello ideológico regional

En medio de la expectativa política en la región, el presidente Javier Milei mantuvo este martes al mediodía una reunión bilateral en Lima con la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, en la previa de la ceremonia oficial de traspaso de mando que marca el inicio de una nueva etapa del fujimorismo tras dos décadas.

Del encuentro privado participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La reunión fue el primer compromiso de la agenda oficial del jefe de Estado argentino, quien adelantó su viaje a la capital peruana para afianzar lazos con el nuevo gobierno y consolidar su perfil como uno de los referentes de la derecha en Latinoamérica.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral en Lima con la Presidente electa de la República del Perú, Keiko Fujimori, en el marco de la asunción presidencial. Participaron también la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y el Canciller, Pablo Quirno.

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July 28, 2026



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La asunción de Keiko Fujimori abre, después de 20 años, una segunda era del fujimorismo en Perú. Varios otros jefes de Estado viajaron a la capital peruana, pero la llegada de Milei, en medio de la tensión diplomática con Brasil y la reciente visita de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, son leídas por algunos como señales de su afán de liderar un bloque regional de derecha.

Milei adelantó su vuelo a Lima, previsto en principio para este martes y viajó, finalmente, este lunes por la noche.



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Para las 14:45 (hora argentina) estaba previsto el acto central de jura de Fujimori, evento que reunía a varios mandatarios de la región como Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador) y José Raúl Mulino (Panamá), además del rey Felipe VI de España y el presidente uruguayo Yamandú Orsi.

Posteriormente, a las 18 de Argentina, el presidente Milei recibirá el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres. Se espera que durante su disertación brinde un discurso con fuertes definiciones ideológicas, referencias al escenario geopolítico continental y guiños al giro a la derecha que atraviesan varios países de la zona.

Y es que la victoria de Fujimori parece consolidar una corriente de derechas –en plural, pues sus distintas intensidades y características según el país– en Latinoamérica, reflejada en los otros jefes de Estado que también asistirán a su investidura, como Rodrigo Paz (Bolivia); José Antonio Kast (Chile) Daniel Noboa (Ecuador); José Raúl Mulino (Panamá).

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También estarán el rey de España, Felipe VI, y el presidente de Uruguay Yamandú Orsi, así como algunos líderes y expresidentes con los que Fujimori guarda buena relación como el presidente del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo; y los expresidentes Jamil Mahuad (Ecuador), Eduardo Frei (Chile), Jeanine Áñez (Bolivia) y Mireya Moscoso (Panamá), entre otros.

Keiko y la segunda era del fujimorismo

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Keiko llega al poder peruano luego de una década de gran inestabilidad política que llevó al vecino país a tener ocho jefes del Estado en diez años, por una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

La asunción de Keiko este martes marca el regreso del fujimorismo al gobierno de Perú, casi 26 años después de que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, dimitiese por fax desde Japón en medio de un gran escándalo de corrupción que involucraba también a su mano derecha, Vladimiro Montesinos. Y la convertirá, además, en la primera mujer presidenta de Perú, luego de una década de gran inestabilidad política que llevó al vecino país a tener ocho jefes del Estado en diez años, por una serie de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

En ese cuarto de siglo –reconstruyó EFE–, Keiko tomó las riendas del fujimorismo con el propósito de liberar a su padre, que fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, y de recuperar el poder para reivindicarlo e intentar limpiar su nombre.

Le costó tres duras derrotas y cerca de año y medio en prisión preventiva entre 2018 y 2020 por presunto lavado de dinero en sus campañas electorales. Finalmente, ganó las elecciones de este año por menos de 50 mil votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez. Y lo hizo con una reivindicación total del legado de Alberto Fujimori, especialmente para abordar la inseguridad ciudadana ante el incremento de la actividad del crimen organizado en forma de extorsiones a la población, negocios populares y servicios públicos.

Prometió combatir a las bandas criminales de la misma manera que el expresidente derrotó a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), una estrategia que logró su propósito, pero llevó a Fujimori a ser condenado por violaciones a derechos humanos.

Ello hace que el antifujimorismo, y especialmente las víctimas de la violencia estatal, desconfíe de sus llamados a la reconciliación y se mantenga vigilante a sus primeras decisiones.