Murió Valentino Garavani, el célebre diseñador italiano que vistió a reinas, primeras damas y figuras del cine Tenía 93 años y falleció este lunes en su casa de Roma. Fue un ícono de la alta costura y creador del famoso “rojo Valentino”

El reconocido modisto italiano Valentino falleció este lunes en su casa de Roma. Ícono de la alta costura y creador del célebre “rojo Valentino”, se había retirado de la actividad en 2008. Tenía 93 años.

“La Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti comunica con profundo pesar el fallecimiento de nuestro fundador, ocurrido hoy en su residencia romana, acompañado por sus afectos”, expresa el breve comunicado difundido en redes.

Según se informó, el velatorio se realizará en Roma entre miércoles y jueves, mientras que la ceremonia fúnebre tendrá lugar el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.



Valentino Clemente Ludovico Garavani nació en mayo de 1932 en la ciudad italiana de Voghera y dio sus primeros pasos en la moda en 1950. A los 17 años se trasladó a París, donde se formó en la École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Su consagración llegó en 1968 con la “Collezione Bianca”, una propuesta de líneas depuradas en tonos blancos y marfil que se destacó por su refinamiento.

Entre las mujeres que lucieron sus diseños se encuentran la actriz Ava Gardner, la exemperatriz iraní Farah Diba, la reina Noor de Jordania, la ex primera dama estadounidense Nancy Reagan y la princesa Diana.

También vistieron sus creaciones figuras del cine como Elizabeth Taylor, Jane Fonda, Jessica Lange, Sophia Loren y Julia Roberts.