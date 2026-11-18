Nvidia rechazó la oferta de Jensen Huang: “No está en los planes volver a contratarlo” La empresa hizo referencia a que el exCEO de la empresa tomó un comportamiento personal incompatible y que rompe el código de conducta de la compañía.

Tras la presentación de resultados de la empresa, Harvey Jones, presidente de la Junta Directiva de Nvidia, rechazó la oferta del exCEo Jensen Huang para volver a la compañía. “El concejo de administración aceptó su renuncia por unanimidad y no tiene intención de restituirlo como director ejecutivo”, señaló.

En dicha reunión, hizo referencia a que Huang tomó un “comportamiento personal incompatible con el código de conducta, las normales y los valores culturales en la empresa”. Además, sostuvo que el exCEO presentó su renuncia de forma voluntaria a sus cargos como presidente, CEO y miembro del consejo.

El empresario, que había fundado Nvidia hace más de tres décadas, reconoció la semana pasada que había mantenido una relación extramatrimonial con una mujer de origen chino que está sospechada de espionaje. Durante este martes, el empresario habló en público por primera vez desde su renuncia y manifestó su intención de recuperar la dirección de la empresa.

“He visto una gran cantidad de pedidos de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo”, dijo Jensen Huang.

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“Si el directorio decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la compañía y Estados Unidos, sería un honor responder a esos pedidos y regresar como CEO”, aseguró el empresario.