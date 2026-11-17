Jensen Huang habló tras el escándalo y no descartó regresar a Nvidia El empresario reconoció haber cometido "errores graves" y aseguró que recibió numerosos pedidos para retomar su puesto al frente de la compañía tecnológica.

Jensen Huang rompió el silencio este martes con su primer comunicado público desde que se desató el escándalo por su relación extramatrimonial con una presunta espía china. El fundador y ex director ejecutivo de Nvidia, que renunció la semana pasada a su cargo en la compañía tecnológica que lidera el diseño de chips para inteligencia artificial, reconoció que cometió “errores graves” en el ámbito personal y afirmó que está dispuesto a regresar como CEO de la empresa.

“He recibido numerosas peticiones por parte de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como CEO”, dijo Huang mediante un comunicado que fue difundido por medios estadounidenses y posteriormente publicado en sus redes sociales.

“Si la Junta Directiva decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, me sentiré honrado de responder a estos llamados y regresar como director ejecutivo”, expresó.

MIRA TAMBIÉN EE.UU. descubrió que Irán planea atacar a funcionarios de Washington con una bomba radioactiva o con armas químicas

Esta declaración llegó en el marco de una campaña que reclama su regreso a Nvidia y que acumuló más de 190.000 firmas hasta este martes. En paralelo, el empresario recibió muestras de apoyo de distintas figuras del sector tecnológico y del presidente estadounidense Donald Trump, quienes se mostraron favorables a que tenga una nueva oportunidad al frente de la compañía.

En su mensaje, Huang también reconoció que no estuvo a la altura de las responsabilidades que tenía como máximo directivo y pidió disculpas por las dificultades que sus decisiones provocaron en la junta de la empresa. Además, aseguró que asumirá las consecuencias de sus actos y que colaborará con la investigación independiente que se encuentra en marcha, esto en referencia al escándalo de su romance con la presunta espía Alice Huang.

No obstante, su reincorporación no estaría entre las prioridades de los ejecutivos de Nvidia. Según trascendió en medios como Reuters y CNBC, el directorio está enfocado en esclarecer los hechos que precipitaron su salida.

MIRA TAMBIÉN El Papa León XIV espera que su visita a la Argentina sirva para alejar el “odio”

Repercusión política

A la controversia empresarial se sumó la intervención de legisladores estadounidenses, que buscan conocer más detalles sobre el caso y sus posibles implicancias para la seguridad nacional. Tanto Huang como el asesor jurídico de Nvidia, Tim Teter, aceptaron participar en entrevistas ante comisiones del Congreso previstas para los primeros días de diciembre.

“Esperamos escuchar a Jensen Huang y Tim Teter sobre sus roles en una posible violación de nuestra seguridad nacional”, señalaron en un comunicado los presidentes de tres comisiones de la Cámara de Representantes que supervisan cuestiones sobre China y de inteligencia.



MIRA TAMBIÉN Fallas en los principales bancos de Estados Unidos: miles de clientes no pueden acceder a sus cuentas

“El pueblo estadounidense necesita respuestas sobre el papel de Huang y de Nvidia en permitir que peligrosos actores de la RPC (República Popular China) accedan a nuestros chips más avanzados, así como el papel de un posible activo de inteligencia chino en este escándalo”, dijeron los legisladores.

En tanto, Nvidia creará un Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Controles de Exportación, informó la empresa. Esto se debe a que los chips avanzados que producen, que tienen una gran demanda por ser esenciales para la informática en la nube y los centros de datos que sustentan el auge de la IA, enfrentan restricciones para su venta a China.

MIRA TAMBIÉN El papa León XIV recibió un golpe en un ojo tras arrojarle un rosario