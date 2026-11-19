Putin aseguró que Rusia, Estados Unidos y China buscan una salida a la guerra en Ucrania Durante la apertura del encuentro en Shenzhen junto a Donald Trump y Xi Jinping, el mandatario ruso remarcó que las tres potencias tienen "intereses convergentes". El diálogo también abordó la cooperación estratégica y el desarme nuclear.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este jueves que Rusia, Estados Unidos y China comparten el interés de encontrar una solución a la guerra en Ucrania y subrayó que las tres potencias tienen una responsabilidad conjunta en materia de paz y seguridad global.

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante la apertura de la cumbre histórica que comparte junto a sus pares Donald Trump y Xi Jinping en la ciudad china de Shenzhen. “Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania”, sostuvo Putin, quien además señaló que le dedicaron “mucha atención” a la guerra por iniciativa del jefe de Estado estadounidense.

Por su parte, Trump confirmó que el conflicto entre Rusia y Ucrania ocupa un lugar central en las conversaciones y aseguró que tuvo la oportunidad de analizarlo de manera “extensa” con su par ruso. “Creo que tanto él como yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra”, expresó en referencia a Ucrania.

Cooperación global y desarme nuclear

En su intervención, Xi Jinping defendió la necesidad de fortalecer los vínculos entre las tres naciones y sostuvo que “la interacción positiva entre las tres potencias no es una opción, sino una obligación”. El presidente chino recordó que los tiempos en los que los países podían vivir como “territorios aislados” quedaron atrás y llamó a aprender de las experiencias del pasado: “La historia es el mejor libro de texto”.

En ese sentido, remarcó que las grandes potencias tienen “responsabilidades especiales” en un mundo cada vez más interconectado y que deben trabajar de manera conjunta para afrontar los desafíos globales, preservar la estabilidad estratégica y contribuir a la paz internacional.

Otro de los ejes centrales de la agenda fue el desarme nuclear. Trump destacó que Estados Unidos, Rusia y China, al ser las tres mayores potencias nucleares del planeta, se encuentran en una posición “única” para reducir sus arsenales y minimizar los riesgos de que ese armamento sea utilizado. Sin embargo, admitió que avanzar en esa dirección es “muy difícil” porque, una vez que un país posee armas nucleares, “resulta complicado renunciar a ellas”.

Finalmente, Putin coincidió en que las tres potencias pueden contribuir al fortalecimiento de la seguridad internacional “si cooperan de forma constructiva”, actuando como socios y “sobre la base del respeto mutuo y del equilibrio de intereses”.