Quién es Abelardo de la Espriella, el admirador de Milei y Trump que ganó la primera vuelta El abogado y empresario, líder del movimiento Defensores de la Patria, se impuso ante Iván Cepeda y disputará el balotaje el 21 de junio. Con un discurso de "mano dura" y un perfil extravagante, su plataforma propone una fuerte reducción del Estado.

El abogado y empresario Abelardo de la Espriella se convirtió en la gran sorpresa de las elecciones presidenciales de Colombia al ganar la primera vuelta celebrada este domingo. Como líder del movimiento político Defensores de la Patria, su ascenso estuvo marcado por un discurso de “mano dura” y un férreo rechazo a las estructuras políticas tradicionales, con un estilo que emula a líderes como Javier Milei, Nayib Bukele y Donald Trump.

Los números de la elección y el camino al balotaje

Con el 95% de las mesas escrutadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el dirigente nacido en la capital y criado en el departamento de Córdoba se quedó con el primer lugar al obtener 9.791.468 votos, lo que representa el 43,62%. En segundo lugar se ubicó el aspirante del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien alcanzó 9.231.677 sufragios (41,13%).

Ante esta diferencia de 559.791 votos a favor de De la Espriella, ambos candidatos deberán medirse en un balotaje definitivo que tendrá lugar el próximo 21 de junio para definir quién ocupará la Casa de Nariño.

La fórmula vicepresidencial y el plan “Patria Milagro”

Para esta contienda electoral, el candidato está acompañado en la fórmula por José Manuel Restrepo, quien se desempeñó como exministro de Hacienda durante la presidencia de Iván Duque. La campaña se estructuró bajo una plataforma de gobierno denominada “Patria Milagro”.

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Entre los puntos centrales de su plan se destacan:

Un crecimiento económico anual proyectado en un 7%.

La reducción del 25% del aparato estatal mediante la fusión de entidades gubernamentales.

La creación de un fondo de choque de 10 billones de pesos destinado a fortalecer el sistema de salud.

La digitalización total de la contratación pública utilizando tecnología blockchain para el año 2030.