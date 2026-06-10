“Quien no sabe pasar el balón no ha entendido el juego”, la reflexión del Papa antes del Mundial León XIV publicó un mensaje cargado de simbolismo en vísperas de la Copa del Mundo 2026, destacando valores como la generosidad, la cooperación y el respeto entre las personas.

El papa León XIV dejó un mensaje para los futboleros a menos de 24 horas del arranque de la Copa del Mundo. No solo parece destinado a los cientos de miles que visitarán un país que no es el propio para alentar a su selección, sino también a los organizadores: “Quién no sabe pasar el balón no ha entendido el juego”.

En tiempos de crispación general, de intolerancia para con los inmigrantes, de odios para con los rivales, el papa decidió mandar un mensaje de paz.

“Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos. Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Y quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida”.

Y agregó: “El cristiano, además de ser bondadoso y amable, ha de ser compasivo, amar sin interés y buscar el bien de los demás, sabiendo que en cada hermano y hermana que sufre es el mismo Señor quien pide y recibe, quien es acogido o rechazado, amado o despreciado”.