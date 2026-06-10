Piquetes y protestas en México a horas del comienzo del Mundial Desde el 1 de junio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizan bloqueos y manifestaciones, que en algunos casos se han vuelto violentas, en distintos puntos de la Ciudad de México para exigir mejoras laborales; a tal punto que la presidenta Claudia Sheinbaum, evitó confirmar este miércoles su asistencia a la plaza del Zócalo para la inauguración de Copa del Mundo.

Desde hace unos días un sindicato de maestros que llegó desde el interior mexicano amenaza con boicotear la fiesta inaugural del Mundial 2026 en el legendario Estadio Azteca este jueves. Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó confirmar este miércoles su asistencia a la plaza del Zócalo y aseguró que el partido entre a selección de su país la y la sudafricana lo podría ver en una de las 18 sedes Fan Fest, ante la previsión de varias manifestaciones de protesta en la capital.

Según informó EFE, desde el 1 de junio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene protestas y han realizado bloqueos y manifestaciones, que en algunos casos se han vuelto violentas, en distintos puntos de la Ciudad de México para exigir mejoras laborales.

“Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración el Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México que fueron planeadas con tiempo por la jefa de Gobierno (…) Ya tomaré la decisión en su momento si lo vemos aquí o salgo a alguna de las 18 sedes”, indicó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Esta semana, Sheinbaum puso en duda su asistencia al Fan Fest del Zócalo en el centro de la ciudad para ver el partido inaugural, pese a que había asegurado que acudiría, tras haber regalado su boleto para asistir al encuentro en el Estadio Ciudad de México a una niña indígena.

No obstante, la presidenta dijo que “no hay problema” pero que más tarde va a informar del lugar exacto al que acudirá mañana, ya que tiene que “estar pendiente” de la evolución de las protestas previstas, entre ellas la de CNTE.

“Ya sea que lo vea en una de las 18 sedes o aquí mismo vamos a adaptar una televisión, que ya lo teníamos programado para que todos los que trabajan aquí en el gobierno, los que van a venir a trabajar ese día, lo puedan ver”, afirmó.

Asimismo, Sheinbaum aseguró que hay “toda la seguridad” para los asistentes a los partidos de la Copa del Mundo pese a las protestas previstas, al tiempo que defendió que el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), al que la mayoría de extranjeros llegarán durante estos días, está “perfecto” porque su remodelación terminó “en tiempo y en forma”.

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“Todos van a ver porque además no hay clases, no hay trabajo de oficina. Todo el mundo vamos a ver a la selección y echarle porras (animar)”, aseguró.