Kate Middleton: anunció que tiene cáncer y que comenzó un tratamiento de quimioterapia

Después de semanas de hermetismo y los rumores, Kate Middleton, la princesa de Gales, anunció este viernes que tiene cáncer y que está recibiendo quimioterapia como parte del tratamiento.

En una declaración grabada en Windsor por la BBC, Kate explicó que su condición había sido descubierta después de que se sometiera a una cirugía abdominal importante en enero. No especificó qué tipo de cáncer le diagnosticaron.

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me he estado recuperando de la cirugía. Han sido unos meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que se ha ocupado de mí con gran cuidado, por lo cual estoy muy agradecida”, comenzó diciendo en el video.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, pruebas realizadas después de la operación revelaron que había habido presencia de cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me aconsejó que siguiera un tratamiento preventivo de quimioterapia y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, continuó.

“Por supuesto, esto fue un gran shock. Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para poder comenzar mi tratamiento. Pero lo más importante es que nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien”, agregó e insistió en que se “encuentra bien y que se está fortaleciendo cada día”.

Kate también destacó el rol de su esposo, el príncipe Guillermo, de quien dijo que “es una gran fuente de consuelo y tranquilidad” y pidió “tiempo, espacio y privacidad” mientras completa su tratamiento.

Aseguró que retomará sus funciones “cuando pueda”. “Pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo”, repitió.

Cerró el video con un mensaje para todas las personas “cuyas vidas están siendo afectadas por el cáncer”. “Para todos los que enfrentan esta enfermedad en cualquier forma, por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”, indicó.

Tras el anuncio, el primer ministro británico, Rishi Sunak, le deseó una recuperación “completa y rápida”. “Sé que hablo por todo el país deseándole una recuperación completa y rápida y estoy deseando verla de vuelta cuando esté lista”, dijo el jefe del gobierno conservador en un comunicado.