Reino Unido conmocionado por un ataque a una sinagoga en plena festividad judía El hecho tuvo lugar en Manchester durante Yom Kipur, una de las festividades más importantes del calendario judío. El agresor embistió a los fieles con un vehículo y luego apuñaló a uno, fue abatido por la policía, mientras se investiga si actuó de manera individual o con colaboración.

Al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas en una sinagoga del norte de Manchester, Reino Unido, por un ataque que las autoridades investigan como terrorista. Ocurrió en pleno Yom Kippur (Día del Perdón), una de las festividades más importantes del calendario judío que se celebra desde este miércoles hasta el anochecer de este jueves.

Según la Policía del Gran Manchester, el agresor embistió a los fieles con un auto y después apuñaló a uno de los presentes dentro del templo.

Entre los heridos graves se encuentra el guardia de seguridad de la sinagoga. El incidente fue declarado de inmediato como “incidente mayor”. El sospechoso fue abatido por la policía en el lugar y más tarde el alcalde de Manchester, Andy Burnham, confirmó su fallecimiento.

El ataque ocurrió mientras cientos de personas participaban de las oraciones y del ayuno del Día del Perdón.

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su consternación y señaló que la agresión resulta “aún más horrible por haber sucedido durante Yom Kippur”.

Por el momento, las autoridades investigan si el atacante actuó solo o contó con ayuda para planear el ataque, y no descartan la posibilidad de elevar el nivel de amenaza terrorista en el país.

En los alrededores de la sinagoga se desplegó un amplio operativo policial, incluyendo vehículos especializados de la brigada de explosivos, mientras se recopilan pruebas y testimonios de testigos.