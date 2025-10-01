Demócratas exigen a Trump “detener” el plan de asistencia económica a la Argentina: “Busca influir en las elecciones” Mediante una carta, expresaron que la administración republicana no debería “subsidiar a un país extranjero para influir en las elecciones de mitad de mandato en nombre de su amigo”, en referencia a Milei. La semana pasada, el Tesoro estadounidense confirmó la ayuda económica para el gobierno de LLA.

Un grupo de senadores demócratas de Estados Unidos envió una carta al presidente Donald Trump para reclamarle que frene cualquier iniciativa destinada a otorgar asistencia financiera a la Argentina. Los legisladores expresaron su “honda preocupación” por el plan de ayuda de 20.000 millones de dólares y sostuvieron que, en vez de destinar recursos al exterior, el gobierno debería enfocarse en bajar los costos que enfrentan las familias estadounidenses.

“Resulta incomprensible que se utilicen fondos de los contribuyentes para apuntalar la campaña electoral de un presidente extranjero mientras ese mismo país toma medidas que afectan directamente a nuestros agricultores”, se lee en la misiva que dieron a conocer los medios nacionales Clarín y La Nación, entre otros, a través de sus corresponsales en el país norteamericano.

La carta se difundió en simultáneo con las negociaciones entre la Casa Rosada y el Departamento del Tesoro, y apenas días antes de la nueva visita de Javier Milei a Washington, donde volverá a reunirse con Trump el 14 de octubre.

Firmada por 14 senadores, entre ellos figuras como Elizabeth Warren, Chuck Schumer, Bernie Sanders, Tammy Baldwin y Amy Klobuchar, la nota fue contundente:

MIRA TAMBIÉN El papa León XIV apoya a Trump y dijo que es “realista” su plan de paz para Gaza

“Exigimos que su administración detenga de inmediato cualquier plan de asistencia financiera a la Argentina”.

Los legisladores además advirtieron sobre la cercanía política entre Trump y Milei, a quien calificaron como “uno de los amigos personales y aliados ideológicos más cercanos” del republicano, en un contexto marcado por las elecciones legislativas argentinas del 26 de octubre.

Milei volverá a reunirse con Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca. (EFE)

El documento también puso el foco en el frente agrícola: remarcaron que la reciente eliminación de las retenciones a las exportaciones de soja en Argentina tuvo un efecto inmediato en el comercio internacional, generando un perjuicio a los productores norteamericanos.

MIRA TAMBIÉN Llegó a Ezeiza el cuarto avión con argentinos deportados de Estados Unidos

“En la última semana, tras la suspensión de impuestos, compradores chinos adquirieron hasta 40 barcos de soja argentina”, señalaron, lo que vuelve más competitivos a los productores sudamericanos y desplaza a los estadounidenses.

Los senadores denunciaron la contradicción de que, pese a esta decisión, la Casa Blanca mantenga la intención de otorgar un paquete de ayuda millonario a la Argentina. “Nuestros agricultores ya cargan con el peso de los aranceles y ahora deben enfrentar la competencia favorecida de un país que recibe un rescate financiado con dólares de los contribuyentes”, advirtieron.

Incluso citaron a la Asociación de Productores de Soja de EE.UU., que la semana pasada alertó sobre la caída de precios internos en plena cosecha, mientras el debate público se centra en la asistencia económica al gobierno argentino.

MIRA TAMBIÉN Benjamin Netanyahu aceptó el plan de paz de Donald Trump para Gaza

“El camino no es improvisar paquetes de compensación ni subsidios temporales, sino ofrecer certidumbre y mercados estables. Sus políticas erráticas no han hecho más que complicar la situación desde el comienzo”, añadieron.

El mensaje concluye con un reclamo directo: “Suspenda de inmediato cualquier plan de financiamiento a la Argentina. En lugar de subsidiar a un aliado extranjero para influir en sus elecciones, debería enfocar sus esfuerzos en aliviar los costos de vida de las familias estadounidenses y en fortalecer la competitividad de nuestra agricultura”.