Tiroteo en un restaurante de Nueva York dejó tres muertos y ocho heridos El violento ataque ocurrió durante la madrugada en un local de Brooklyn. La Policía investiga si participaron varios tiradores

Al menos tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas en la madrugada de este domingo durante un tiroteo dentro de un restaurante en el barrio neoyorquino de Brooklyn, según confirmaron fuentes policiales citadas por Noticias Argentinas y el canal de noticias TN.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 en el local Taste of the City Lounge, ubicado en 903 Franklin Avenue, en la zona de Crown Heights.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, detalló que entre las víctimas fatales se encuentran dos hombres de 27 y 35 años, además de una tercera persona cuya edad aún no trascendió.

Los ocho heridos fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales locales, aunque por el momento no se informó oficialmente su estado de salud.

MIRA TAMBIÉN Volodimir Zelenski y Donald Trump se reunirán en Washington

En la escena del crimen, los efectivos recuperaron 36 casquillos de bala, lo que refuerza la hipótesis de que participaron varios tiradores.

Tras el ataque, se montó un fuerte operativo de seguridad en la zona, con ambulancias y patrulleros que bloquearon varias cuadras.

Tisch remarcó en conferencia de prensa que “la ciudad de Nueva York registra en lo que va del año el menor número de tiroteos y víctimas en siete meses”, y calificó el episodio como “una anomalía terrible”.

El restaurante, que ofrece gastronomía caribeña y estadounidense desde 2022, había cerrado minutos antes de que comenzara el ataque. Está ubicado a menos de media milla del Museo de Brooklyn, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad.

La Policía investiga las circunstancias en que se desencadenó el hecho y busca identificar a los responsables del violento ataque.