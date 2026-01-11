Trump advirtió a Cuba que debe llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde” El presidente de Estados Unidos aseguró que la isla ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado “viviendo durante años” gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de “servicios de seguridad” para los “dos últimos dictadores”.

“PERO YA NO MÁS!”, espetó Trump en su red Truth Social, donde recalcó que “la mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el último ataque de EE.UU”, y Venezuela ahora cuenta con el ejército “más poderoso” del mundo, el de Estados Unidos, para protegerse.

Así, “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO (de Venezuela) PARA CUBA!“: “¡CERO! Les sugiero (a Cuba) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde“, añadió el republicano, que desde la captura de Nicolás Maduro vienen pronosticando que el Gobierno cubano caerá pronto.

Tras aludir a que Cuba proporcionó “a los dos últimos dictadores” venezolanos “servicios militares” a cambio del petróleo y el dinero que ha permitido a la isla “sobrevivir” durante muchos años, Trump se congratuló de que “la mayoría” de los militares cubanos murieron tras el ataque perpetrado por fuerzas estadounidenses la semana pasada en Venezuela, que acabó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Tras esa operación, “Venezuela ya no necesita protección” de los cubanos, “los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años”, agregó el presidente y magnate estadounidense.

Desde la detención de Maduro, el 3 de enero, Trump dejó en claro que le interesa principalmente manejar el petróleo de Venezuela. Incluso instó a Delcy Rodríguez, presidenta interina, a colaborar con esta operación y amenazó con un segundo ataque si no lo hace.

Días después, el presidente norteamericano se reunió con ejecutivos de grandes empresas petroleras para avanzar con el plan de inversiones en Venezuela. Los recibió en la Casa Blanca, donde dejó en claro que será Estados Unidos el que decidirá cuáles podrán operar en Caracas y les mandó un fuerte mensaje delante de las cámaras: “Si no quieren entrar, avísenme, que hay otras 25 compañías esperando”.