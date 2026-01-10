Donald Trump aseguró que le “gustaría acordar con Dinamarca por las buenas” para quedarse con Groenlandia El mandatario insistió este viernes en su plan de anexar el territorio danés a los Estados Unidos con tal de no tener de "vecinos" a China y Rusia.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que le “gustaría acordar con Dinamarca por las buenas”, para alcanzar un trato por el cual su gestión anexaría la isla de Groenlandia.

Luego del mensaje categórico de la primera ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien le advirtió esta semana que la OTAN apoyará al país europeo en una hipotética pulseada con los Estados Unidos, Donald Trump aseguró que “les guste o no, vamos a hacer algo con Groenlandia”.

El mandatario habló del tema este viernes en una reunión ante medios de comunicación y empresarios del sector petrolero, pero lejos de concentrarse en el desarrollo de la operación en Venezuela -con la detención de Nicolás Maduro sin un proceso legal internacional previo- se abocó también al tema de la isla blanca al lado de Canadá.

“No queremos tener a Rusia o China de vecinos”, siguió Trump, que estuvo acompañado por su vice, JD Vance, y por el secretario de Estado, Marco Rubio, dos de sus hombres para la agenda expansionista.

“Me encantaría llegar a un acuerdo, pero no se puede por las buenas, habrá que hacerlo de otra manera”, reforzó Trump, que lanzó una frase similar antes de iniciar a la “Operación Resolución Absoluta”, ejecutada el 3 de enero pasado en Venezuela.

“Por cierto, me encanta Dinamarca, han sido fantásticos conmigo“, convino el mandatario, para quien los daneses “llegaron allá hace 500 años, eso no los convierte en dueños del territorio“.

“Si ustedes analizan más allá de Groenlandia en este momento, había destructores y submarinos rusos y chinos por doquier. No queremos que Rusia o China ocupen Groenlandia y es lo que haría si nosotros nos estamos allí”, insistió.

Aunque aseguró que se lleva “muy bien con el presidente ruso y con el presidente chino”, y hasta mencionó el viaje a China que tiene pautado para abril, Trump señaló que una cosa es la diplomacia y otra muy distinta son las relaciones carnales. “No los quiero en Groenlandia, no va a ocurrir“, aseguró.

MIRA TAMBIÉN Cómo es la estafa más común al pagar con Pix en Brasil

De paso, y en una clara respuesta a Frederiksen, Donald Trump subrayó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) “tiene que entender” su postura. “Yo apoyo a la OTAN, yo la salvé. De no ser por mí no existiría”, aseguró.