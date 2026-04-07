Trump anunció la suspensión de los bombardeos contra Irán por un período de dos semanas, tras contactos con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes habían solicitado frenar la ofensiva.

La decisión está condicionada a que Teherán acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz, en lo que definió como un “alto el fuego bilateral”.